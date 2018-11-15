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Emekli işçi kendini asarak intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 22:47 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, iddiaya göre bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören işçi emeklisi İsmail Karakoç (52) kendini iple asarak intihar etti.

Ergün AYAZ/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, iddiaya göre bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören işçi emeklisi İsmail Karakoç (52) kendini iple asarak intihar etti.

Olay, Fatih Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Bir fabrikadan emekli olan ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle ilaç kullandığı iddia edilen İsmail Karakoç, oturduğu apartmanın çatı katında inşaat halindeki dairede kalorifer borusuna bağladığı ipe kendini asarak yaşamına son verdi. İsmail Karakoç'u evde bulamayan yakınları, binayı kontrol ettiklerinde Karakoç'u asılı halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Karakoç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Karakoç'un cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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