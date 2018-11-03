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Emekli işçi, ormanda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, işçi emeklisi İbrahim Bostancı (59), kışlık odun toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu.

Emekli işçi, ormanda ölü bulundu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, işçi emeklisi İbrahim Bostancı (59), kışlık odun toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Yeşiltepe ile Karaağaç köyleri arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Bir köylü, kışlık odun toplamak için ormana giden İbrahim Bostancı'yı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Köylünün haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Bostancı'nın öldüğünü belirledi. Yapılan ilk incelemede, evli ve 4 çocuk babası İbrahim Bostancı'nın yerdeki ağacı motorlu testere ile keserken kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bostancı'nın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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