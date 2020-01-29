Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve önceki gün evinde 77 yaşında hayatını kaybeden Vanlıoğlu için Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Bir dönem İstanbul Müftü Vekilliği görevini de yürüten Vanlıoğlu'nun, oğlu Muhammet Masum Vanlıoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bayrak Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, İsmailağa Cemaati Önderi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vekillerinden Hasan Kılıç, Kemal Hut, oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer katılımcılar, aynı camideki Melek Tiryaki'nin de cenaze namazını kıldı.

- "Her şeyiyle örnek bir insandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Ahmet Vanlıoğlu'nun kürsüde, mihrapta, her şeyiyle örnek bir isim olduğunu söyledi.