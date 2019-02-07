Emekli kadınlardan rölyef kursuna ilgi

Kadınların emekliye ayrıldıktan sonra evde oturmak istemediğini belirten Özcan, "Burada hanımlar çalışmaktan çok büyük keyif alıyor, el becerilerini geliştiriyor, aile bütçesine katkıda bulunuyor. Sipariş üzerine çalışma olanakları da mevcut. Kursiyerlerimin geneli emekli bayanlar. Çok yetenekliler, çalıştıkça kendilerinde keşfedemedikleri özelliklerin farkına varıyorlar. Aile ortamı var, yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar ediniyorlar. Her anlamda çok güzel kursumuz." dedi.

Kursiyerler, emekli olduktan sonra boş vakitlerini değerlendirmek için başladıkları etkinliği "güzel bir uğraş" olarak nitelendiriyor. İki grupta 38 kadının yer aldığı kursa katılımın daha da artması bekleniyor.

Özcan, rölyef tablo sanatında yaklaşık 15 resme ihtiyaç olduğunu aktardı. "Poster" olarak bilinen bu resimleri, perspektif derinliğine göre kestiklerini dile getiren Özcan, "En üst katların detaylarını şeffaflaşan tutkalla boyutlar vererek o derinliği kazandırmış oluyoruz. Silikon, çöp şiş, silikon tabancamız ve üst detayları çalışmak için de yaprak delgeç aparatlarına ihtiyacımız oluyor." diye konuştu.

Eğitmen Gülcan Özcan, genellikle manzara, insan ve hayvan figürleri, portreler, "Esma-ül Hüsna" gibi eserler üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, bir manzara tablosunun 5 ayda tamamlandığını aktardı.

- "Hediye edeceğiniz kişinin, değerini bilmesi lazım"

Anadolu Üniversitesinden okutman kadrosundan emekli olan 60 yaşındaki Şükran Özbayın da kursa katılan arkadaşlarının vesilesiyle 3 yıl önce rölyef yapımını öğrenmeye başladığını anlattı.

Evinde adeta rölyef tablo asacak duvar kalmadığını vurgulayan Özbayın, şunları kaydetti:

"Bu herkese hediye edilecek bir şey de değil. Çok emek verilerek yapılan bir şey. Onun için hediye edeceğiniz kişinin, değerini bilmesi lazım. Burada zaman nasıl geçiyor anlamıyorsun, sonuç da çok güzel oluyor. Tablo bitince kendin çok mutlu oluyorsun, bir de evdekiler de hayranlığını dile getirince o haz, doyum çok güzel oluyor. Eşim ne yaptığımı bilmiyordu, eve götürdüğümde hayranlıkla inceleyişi çok hoşuma gitmişti."