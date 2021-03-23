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Emekli karı-kocayı öldüren 4 zanlı gözaltında

23.03.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Karaisalı ilçesinde emekli Atay çiftini öldürdüğü öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre olay, Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesinde dün meydana geldi.

Emekli karı-kocayı öldüren 4 zanlı gözaltında

Adana’nın Karaisalı ilçesinde emekli Atay çiftini öldürdüğü öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesinde dün meydana geldi. İddiaya göre, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen eşi Elif Atay çiftinden haber alamayan akrabaları öğleden sonra evlerine gitti. Ancak çift kapıyı açmayınca akrabaları şüphelenip durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girdiğinde karı-kocayı başlarından vurulmuş halde buldu. Jandarma ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Jandarma olay yeri ekipleri ise evde parmak izi ve delil çalışması topladı.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından karı kocanın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma yaptığı çalışmada emekli çiftin evde olmadığı sırada eve A.Ü., O.Ü., AA, ve E.K.’nin hırsızlık amaçlı girdiğini evde bulunan 7 bileziği çaldıklarını ancak bu sırada karı kocanın eve geldiğini bu nedenle çifti silahla öldürdüklerini belirledi.
Uyuşturucu bağımlısı oldukları öne sürülen zanlılar gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlekleri devam edersen, emekli çiftin cenazesi için bugün Tümenli Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

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