HABER

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 14:55 | Son Güncelleme

Fatih’te bir emekli başkomiser, bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen kızını kendi evinde uyurken silahla vurdu. Olayda ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Nihal A. kurtarılamadı.

Olay, Fatih Dülgeroğlu Sokak’ta saat 10.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; emekli başkomiser Kemal A., beraber yaşadığı ve bipolar bozukluğu olan kızı Nihal A.’yı (40) bilinmeyen bir sebeple tabancasıyla uyuduğu sırada vurdu. Kızını başından vuran baba Kemal A. polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır şekilde yaralanan Nihal A. ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nihal A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde silahıyla polislere teslim olan baba Kemal A. gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Nihal A.’nın 10 yaşından itibaren rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü, yaklaşık 1 ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yattığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

PARTNERKumsalda amuda kalktıKumsalda amuda kalktı
Raylı sistemde önemli gelişmelerRaylı sistemde önemli gelişmeler
Başakşehir’de elektrikli sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybettiBaşakşehir’de elektrikli sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emekli komiser silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Son dakika: Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

İstanbul'da kahreden olay! Sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

Son dakika: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Antalya'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.