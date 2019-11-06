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Emekli Koramiral Sağdıç: "NATO müttefiklerimizin müttefik gibi davranmasını istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 23:18 | Son Güncelleme

Emekli Koramiral Kadir Sağdıç: - "Ben bu grubu (YPG/PKK) Kürtler olarak adlandırmıyorum. Kullandığımız kelimelere dikkat etmeliyiz. Suriye'deki, Irak'taki ve Türkiye'deki Kürtler bizim dostumuz, kardeşimizdir. Biz onlarla yaşamaktan mutluyuz. YPG/PKK ayrılıkçı ve komünist bir gruptur ve Kürtler ile aynı değildir"

WASHINGTON (AA) - Emekli Koramiral Kadir Sağdıç, Türkiye'nin NATO müttefikliğine son derece bağlı olduğunu vurgulayarak, "Her şeyden önce NATO müttefiklerimizin müttefik gibi davranmasını istiyoruz." dedi.

Sağdıç, Türk Miras Vakfının ev sahipliğinde ve Atlantik Konseyi araştırmacılarından Erich Frandrup'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Türkiye-ABD ilişkileri: Denizcilik Perspektifi" başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye ve ABD'nin 70 yıldır stratejik ortak olduğuna dikkati çeken Sağdıç, Türkiye tarihi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sağdıç, Türkiye'nin NATO müttefikliğine son derece bağlı olduğunu vurgulayarak, "Her şeyden önce NATO müttefiklerimizin müttefik gibi davranmasını istiyoruz." diye konuştu.

Terör örgütü YPG/PKK'lılara Kürt denilmesine karşı çıkan Sağdıç, "Ben bu grubu (YPG/PKK) Kürtler olarak adlandırmıyorum. Kullandığımız kelimelere dikkat etmeliyiz. Suriye'deki, Irak'taki ve Türkiye'deki Kürtler bizim dostumuz, kardeşimizdir. Biz onlarla yaşamaktan mutluyuz. YPG/PKK ayrılıkçı ve komünist bir gruptur ve Kürtler ile aynı değildir." ifadesini kullandı.

Sağdıç ayrıca Türkiye'nin NATO üyeleri arasında terör örgütü DEAŞ ile en çok mücadele eden ülkelerden biri olduğunun altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Kadir Sağdıç YPG/PKK

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