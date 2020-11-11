Emekli köy korucusu husumetlisini evinin önünde öldürdü

Iğdır’da emekli köy korucusu, aralarında husumet bulunan şahsı evinin önünde tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam Iğdır merkez Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyünde köy koruculuğundan emekli olan Ziya K. (48), 5 ay önce tarla meselesi yüzünde tartıştığı Volkan Efe’nin (35) babası Özkan Efe’yi darp etti. Olayı öğrenen Volkan Efe, babasını darp eden Ziya K.’yı oğlunun yanında dövdü. Oğlunun yanında dövülmeyi hazmedemediği öne sürülen Ziya K., dün akşam Volkan Efe’ye pusu kurdu. Şahıs, evinin önüne gelen Volkan Efe’ye tabancasıyla kurşun yağdırdı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kepçe operatörü Volkan Efe, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ziya K.’nın yakalanması için güvenlik güçleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.



