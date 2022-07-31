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Emekli Levent amcanın "Helikopter düştü" ihbarı bir ilçeyi alarma geçirdi! Gerçeği öğrenince bakın ne yapmak istedi

31.07.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Hopa ilçesinde yüksek gerilim hatlarını onaran helikopterin tellere takılıp düştüğünü zanneden 64 yaşındaki Levent Küçükali 112 Çağrı Merkezine "Helikopter düştü" ihbarında bulununca ilçeyi ayağa kaldırdı. İhbar üzere olay yerine Jandarma, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak helikopterin düşmediği ve yüksek gerilim hatlarını onardığı anlaşıldı. Gerçeği öğrenen Küçükali, yetkililerden özür dileyip iyi niyetli olduklarını söyleyerek ekiplerin yakıt parasını ödemek istedi.

Artvin’in Hopa ilçesinde yüksek gerilim hatlarını onaran helikopterin tellere takılıp düştüğünü zanneden 64 yaşındaki Levent amca, 112 Çağrı Merkezine ihbarda bulununca ilçeyi ayağa kaldırdı. Her şey ilçenin Başköy köyünde, bahçesinden çay toplayan Levent Küçükali ve eşi Filiz Küçükali’nin, bölgede dolaşan bir helikopter görmesiyle başladı. Helikopter, elektrik telleri yakından bir süre havada kalınca Küçükali ailesi helikopterin elektrik tellerine takıldığını ve inemediğini düşündü.

HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ İHBARINDA BULUNDU

Daha sonra helikopter yere doğru sorti yapınca çift, helikopterin düştüğünü zannederek 112 Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Helikopterin düştüğü ihbarında bulunan Levent Küçükali, aynı zamanda bu anları cep telefonuna kaydetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ekipleri, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Helikopterin düştüğü noktayı öğrenmeye çalışan ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda helikopterin düşmediğini ve yüksek gerilim hattını onaran elektrik şirketine ait helikopterin olduğu tespit etti.

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EMEKLİ MAAŞIYLA ÖDEMEK İSTEDİ

Olayın asılsız ihbar olduğu anlaşılması üzerine Levent Küçükali, yetkililerden özür diledi. İyi niyetli olduklarını ifade eden Küçükali, emekli maaşıyla ekiplerin yakıp parasını ödemek istedi.

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“HELİKOPTERİN DÜŞMEDİĞİNE SEVİNDİM AMA YANLIŞ İHBARDA BULUNDUĞUM İÇİN ÜZGÜNÜM”

Yaşadığı o anları anlatan Levent Küçükali (64) "Eşimle birlikte çay toplarken, bir helikopter geldi. Teller arasında bir türlü çıkamadı. Daha sonra yere doğru düşer gibi oldu. Bende bir vatandaş olarak, 112 çağrı merkezine haber verdim. Daha sonra Jandarma, AKUT, Orman İşletmesi, itfaiye geldi ne kadar müdahale edebilecek ekip varsa geldi. Yapılan araştırmada helikopterin düşmediğini belli oldu. Biz ihbarı hanımla birlikte iyi niyetli yaptık kötü bir niyetimiz yoktu. Helikopterin içinde insanlar vardı. Onların başına bir şey gelebilirdi diye düşündüm. Onun için bir an bile düşünmeden aradım. Daha donra helikopterin düşmediğine sevindim ama asılsız ihbarda bulunduğum için üzüldüm. Bunun için Türk milletine ve Hopa halkından özür diliyorum. Haftaya belediyeye ve jandarmaya gideceğim eğer kabul ederseler yakıt masraflarını emekli maaşımla ödeyeceğim. Yaptığı asılsız ihbar için zamanlarından oldular, bunun için geceleri gözüme uyku girmiyor. İnşallah kabul ederler” dedi.

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"YAZIK YA, DÜŞECEK YA..."

Öte yandan helikopterin tellere takılıp düştüğünü zanneden Levent Küçükali’nin çektiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda Küçükali'nin "İnemiyor ya tüh... eyvah... Filiz telin altından kaçın. Tüh yazık ya, düşecek ya" dediği duyuldu. (İHA)

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Artvin
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