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Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Bugün olsam ne kadar emekli maaşı alırım?

31.10.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma hayatın büyük motivasyonlarından biri elbette emeklilik hayalidir. Uzun yıllar boyunca çalışan hemen herkes emekli olacağı tarihi bilmek ister ve bütün planlarını buna göre yapar. Emeklilik ile ilgili merak edilen konulardan biri de emekli maaşı hesaplamasıdır. Emekli maaşı hesaplama işlemi SGK bünyesinde hizmete sunulmuş olup, herkesin kolay bir şekilde öğrenmesini sağlar. Peki, emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır?

Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Bugün olsam ne kadar emekli maaşı alırım?

Uzun yıllar süren iş hayatı sonunda elde edilecek emeklilik maaşı birçok insanın hayallerini süsler. Ne kadar emekli maaşı alınacağı hesaplama işlemi internet üzerinden kolay bir şekilde yapılabilen bir işlemdir. Emeklilik maaşları herkesin çalışma dönemi boyunca ödenen değişik prim miktarlarına göre hesaplanır. Emekli maaşı hesaplamada birden fazla kriterler net olarak maaşı belirler. Bugün emekli olsak ne kadar emekli maaşı alırız, emekli olunca alacağım maaş ne kadar?

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Ne kadar emekli maaşı alırım hesaplama işlemleri internet üzerinden rahatlıkla yapılabilen bir işlemdir. e-Devlet platformundan öğrenilebilen maaş sorgulama işlemi sayesinde herkes ne kadar maaş alacağını öğrenebilir. Herkes için kolayca ulaşım sağlayan bu uygulama sayesinde emekli maaşı hesaplama işlemleri otomatik bir şekilde yapılabilir. Emeklilik maaşı hesaplama yapılırken farklı faktörlere göre hesaplama işlemi yapılır. Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan faktörler:

  • Çalışma dönemi boyunca ödenen değişik prim miktarı
  • İşe başlanılan ilk tarih
  • Sigortalılık süresi
  • Ödenmiş prim günü sayısı
  • Kişinin yaşı

Bu faktörler emeklilikte alınan maaşın belirlenmesini sağlayan faktörlerdir. Belirlenen tüm bu şartları eksiksiz bir şekilde sağlayan kişiler emekli olabilir. Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım sorusunun cevabı için emekli maaşını hesaplamak için bu faktörleri göz önünde bulundurarak hesaplayabilir. Emekli olunca alacağım maaş hesaplaması, tüm bilgiler girildiğinde internet üzerinden öğrenilebilir.

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Emekli maaşı hesaplama

Çalıştığı işe devam edemeyecek yaş dönemleri için emekli maaşı hesaplama sistemi SGK bünyesinde hizmete sunulmuştur. Bu sistem ile emekli maaşının ne kadar olduğunu ve bütün hesaplamaları yapabilmek mümkün bir hale geliyor. Çalışılan iş koluna göre değişiklik gösterebilen emeklilik türleri 4A, 4B, ve 4C olmak üzere üçe ayrılır. Emeklilik türlerinin kapsamları:

  • 4A sistemi özel bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışanları kapsar.
  • 4B sistemi bağımsız yani kendi mesleğini yapanları kapsar.
  • 4C sistemi de devlet memurlarını kapsar.

Tüm bunların yanı sıra çalışan veya çalışmayan her yaştan kişilere hitap eden bireysel emeklilik sistemi de mevcuttur. Tasarruf ve yatırım gibi konularda destek olan bu sistemden de emekli olunabilir.

SGK emekli maaşı hesaplama

4a emekli maaşı hesaplama işlemi SGK sisteminden birkaç adım ile kolay bir şekilde yapılabilir. Emeklilik maaşı hesabını öğrenmek isteyenler Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ait olan aylık hesaplama sayfasını açarak izlemesi gereken birkaç adımdan sonra maaşlarını öğrenebilir. İzlenilmesi gereken adımlar şu şekildedir:

  • https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sitesine girin.
  • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası girilmelidir.
  • SSK sicil numarası kısmı eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.
  • Baba adı bilgisi girilmelidir.
  • Nüfus ili ve doğum tarihi bilgileri doğru bir şekilde girilmelidir.

Bu işlemler tam olarak eksiksiz bir şekilde yapıldığında ve sonucu öğrenmek için işlemlerin sonunda sorgula butonuna basıldığı zaman 4A emekli maaşı hesaplama sistem tarafından otomatik bir şekilde yapılır. Aylık maaş miktarının öğrenilebildiği bu sistemden herkes faydalanabilir. Ne kadar emekli maaşı alınacağı öğrenilir. SGK emekli maaşı hesaplama işlemi maaşını hesaplamak isteyen herkes için bu uygulama sayesinde kolay bir şekilde yapılabilir.

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