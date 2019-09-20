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Emekli maaşı için annesinin cesedini bodrum katında saklamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:14 | Son Güncelleme

Berlin'de bir kişinin, emekli maaşını almak için annesinin cesedini yaklaşık iki buçuk yıl bodrum katında sakladığı ortaya çıktı

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişinin, emekli maaşını alabilmek için annesinin cesedini yaklaşık iki buçuk yıl bodrum katındaki kömürlükte sakladığı tespit edildi.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Uwe H'nin annesi Gerda Anna Marie 3 Mayıs 2017'de 85 yaşındayken vefat etti.

Uwe H. de annesinin emekli maaşını almaya devam etmek için bir yapı markete giderek tabut için tahta ve koku önleyici malzemeler satın aldı.

Daha sonra kendi yaptığı tabuta annesinin cesedini koyan Uwe H, tabutu bodrum katında yer alan kömürlüğe koyarak kapısını kilitledi.

Uwe H'nin 5 Eylül'de bir tanıdığıyla kavga etmesinin ardından eve gelen polisin evde ikamet kaydı bulunan Gerda Anna Marie'yi de sorması ve çelişkili cevaplar alınca evde ve bodrum katta arama yapması sonucu cesedi tespit ettikleri belirtildi.

Bin 470 avro emekli maaşının 950 avrosu ile kira ödediğini öne süren Uwe H. ifadesinde, ''Hayat standartlarımı bozmamak için bunu yaptım. Annem de böyle isterdi.'' dedi.

Komşulara annesinin İspanya'da uzun süre kalacağını söylediği belirtilen 57 yaşındaki Uwe H'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı ancak hakkında defin yasasına aykırı tutum ve haksız yere kazanç elde etmekten soruşturma açıldığı ifade edildi.

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