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Emekli maaşı promosyon tutarları ne kadar oldu? Ziraat Bankası Emekli maaşı promosyonu!

06.03.2021 00:50 | Son Güncelleme:
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Emekli maaşı promosyon tutarları ne kadar oldu? Ziraat Bankası Emekli maaşı promosyonu!

Ziraat Bankası tarafından emekli maaşı promosyon tutarları duyuruldu. Emekli maaşı alan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Promosyon haberi ile yüzü gülen emekliler Ziraat Bankası emekli maaşı tutarı ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte, maaşlara göre promosyon tutarları hakkında detaylı bilgiler!

Ziraat Bankası emekli maaşı promosyon tutarları ne kadar? sorusu maaşını bu bankadan alan emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. SGK'nın bankalar ile yaptığı anlaşmaya göre maaşını aynı bankadan alma sözü veren emeklilere belirli tutarlarda promosyon yatırılacak. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? İşte, Ziraat Bankası promosyon tutarı 2021!

Ziraat Bankası Emekli maaşı promosyon tutarı ne kadar?

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 yılı emekli maaşı promosyon tutarları şöyle:

  • 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
  • 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
  • 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL olacak şekilde yatırılacak.

Emekli maaşı promosyonu nasıl alınır?

Bankalar tarafından SGK ile yapılan anlaşma kapsamında emekli maaşı promosyonu almak için, üç yıl boyunca aynı bankadan maaş alma kriteri aranmaktadır.

Emekli maaşı promosyonu başvurusu nasıl yapılır?

Emekli maaşı promosyon başvuruları ilgili bankaların şubelerinden, internet şubesinden, mobil uygulamalar üzerinden, ATM'lerden, SMS veya Müşteri İletişim Merkezleri aracılığı ile yapılabilmektedir.

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