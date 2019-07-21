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Emekli maaşını sokak köpekleri için de harcıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde oturan Adalet Karaarslan, mahallesindeki 18 sokak köpeğinin aç ve susuz kalmaması için uğraşıp bakımlarını üstleniyor - Hayvansever Karaarslan: - "Üç günde bir 50 liraya 5 kilogram mama alıyorum. Şu anki imkanım bu kadar, keşke daha fazla yapabilsem. Onlar da çok seviniyor. Hepsine isim koydum, sesimi duyunca koşup geliyorlar"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde oturan 53 yaşındaki Adalet Karaarslan, emekli maaşıyla aldığı mamalarla mahallesindeki sokak köpeklerini besliyor.

Eşini 4 yıl önce kaybeden ve Kasaplar Mahallesi'nde 2 kızıyla kiralık evde yaşayan Karaarslan, hayvan sevgisiyle dikkati çekiyor.

Mahallede kaplara su ve mama bırakarak 18 sokak köpeğini besleyen Karaarslan, günde en az 3 saatini hayvanlara ayırıyor.

Köpeklere zaman zaman kemik de veren Karaarslan, bin 900 lira olan emekli maaşını, ailesinin geçimini sağlamanın yanı sıra bu hayvanların ihtiyaçlarını gidermek için harcıyor.

Karaarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır düzenli olarak sokak hayvanlarının bakımıyla ilgilendiğini söyledi.

Hava sıcaklığından sokak köpeklerinin çok etkilendiğini anlatan Karaarslan, "18 hayvana kendi imkanlarımla sahip çıkıyorum. Onlar da bir can taşıyor. Elimden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Emekli maaşım var, o maaşla kendimi, iki kızımı, bir de sokak köpeklerini geçindirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Her gün köpeklerin mama ve sularını yenilediğini belirten Karaarslan, şöyle devam etti:

"Her akşam üstü canlarıma mamalarını ve sularını veriyorum. Üç günde bir 50 liraya 5 kilogram mama alıyorum. Şu anki imkanım bu kadar, keşke daha fazla yapabilsem. Onlar da çok seviniyor. Hepsine isim koydum, sesimi duyunca koşup geliyorlar. Hava sıcak olduğu için çoğunlukla gece çıkıyorlar. Beni görünce hepsi koşarak yanıma geliyor, bazen kaçmak zorunda kalıyorum, saklanarak geçiyorum."

- "Onların da bakıma, sevilmeye ihtiyacı var"

Karaarslan, bütün vatandaşların sokak hayvanlarına karşı duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, "Herkes bu yaz sıcaklarında en azından bir kap su doldurup, akşamdan kalma yemeklerini kapı önüne koysa, onlar da beslenir, en azından aç kalmazlar. Mama alamıyorlarsa bile kalan yemeklerini versinler." dedi.

Hayvanlara zarar verilmemesini isteyen Karaarslan, "Sevmeyebilirler ama zarar vermesinler. Onların da bakıma, sevilmeye ihtiyacı var. Özellikle esnafımız kapılarının önlerine bir kap mama ve su koyarsa, onlar da yaşamlarını rahatlıkla sürdürebilir." diye konuştu.

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