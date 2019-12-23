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Emekli maaşıyla Halil amcayı sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 11:30 | Son Güncelleme

Bilecik’te gözü gibi baktığı tavukları köpekler tarafından telef edilen 86 yaşındaki Halil Türk’ün duyduğu üzüntüyü Zonguldak’ta televizyonda gören işçi emeklisi vatandaş, maaşıyla biriktirdiği parayla yaşlı adama 100 yeni tavuk alarak sevindirdi.Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde ikamet eden ve geçimini yumurta satarak sağlayan 86 yaşındaki Halil Türk’ün tavukları, geçtiğimiz günlerde köydeki köpeklerin saldırısına uğradı.

Bilecik’te gözü gibi baktığı tavukları köpekler tarafından telef edilen 86 yaşındaki Halil Türk’ün duyduğu üzüntüyü Zonguldak’ta televizyonda gören işçi emeklisi vatandaş, maaşıyla biriktirdiği parayla yaşlı adama 100 yeni tavuk alarak sevindirdi.
Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde ikamet eden ve geçimini yumurta satarak sağlayan 86 yaşındaki Halil Türk’ün tavukları, geçtiğimiz günlerde köydeki köpeklerin saldırısına uğradı. 51 adet tavuğu köpekler tarafından telef edilen Türk, evladı gibi gördüğü tavuklarını kaybetmesi sonucu uzun süre gözyaşlarını tutamadı. İhlas Haber Ajansının haberi sonrasında Zonguldaklı bir vatandaş ise 86 yaşındaki yaşlı adamın üzüntüsüne kayıtsız kalamadı. Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Rıdvan Yılmaz, gördüğü haber sonucu Halil Türk’e 100 adet yeni tavuk satın almak için ilk önce basın mensupları ile iletişime geçti. Tavukların alındığından haberi olmayana yaşlı adam kapısında görünce şaşırdı. Tavukları öldükten sonra gözyaşına hâkim olamayan 86 yaşındaki Halil Türk, bu sefer mutluluktan ağladı. Tavuklarına kavuştuğu için sevinen Türk, işçi emekli maaşı ile kendisini sevindiren Rıdvan Yılmaz ile telefonda görüntülü konuşarak kendisine teşekkür etti.
“Tavuklarım kaybolduğundan beri mahvoldum”
Halil Türk, tavuklarının köpekler tarafından telef olduğundan beri moralinin çok bozulduğunu ve 1 aydır hiçbir şey yapamadığını ifade ederek, “Tavuklarım kaybolduğundan beri mahvoldum, moralim çok bozuldu. Bir aydır hiçbir şey yapamadım. Çok zoruma gitti. Burada çok fazla başıboş köpek var, tavuklarımızı yiyorlar. Bu köpekleri alıp götürseler bunlar olmazdı. Köpekler hep etrafta geziyorlar, sürekli tavukları yiyorlar. Başkalarının da tavuklarını yediler. Hâlâ da yiyorlar. Komşularımızın tavukları hep gitti. Kaymakama müracaat ettik ama o da yeni geldi ilçemize. Adamcağız daha bilmiyor buraları. Durumun ne olduğunu bilmiyor” dedi.
“Bu tavuklarla ben vakit geçiriyorum, onlar benim eğlencem”
Tüm hobisinin kümesinde beslediği tavuklar olduğunu belirten 86 yaşındaki Türk, yeni tavuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Tavukları gönderen Rıdvan Yılmaz’a teşekkürlerini ileten Türk, şu şekilde konuştu;
“Tavukları bize gönderenden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bana bu yaştan sonra para pul lazım değil. Bu tavuklarla ben vakit geçiriyorum, onlar benim eğlencem. Sabahtan başlarına geçiyorum, akşama kadar onlarla ilgileniyorum. 1 aydır hiçbir şey yapamaz olmuştum tavuklarım gidince. Onun için Allah razı olsun bize tavukları gönderenden. Kim olduğunu öğrenebilsek de biz de ona hürmet göstersek. Tavukları görünce çok şaşırdım. Ne yapacağımı şaşırdım, ağlamaya başladım. Böyle olacağını hiç tahmin etmedim. Gönderenden Allah bin kere razı olsun.”
86 yaşındaki Türk, daha sonra Zonguldak’tan tavukları satın alan Rıdvan Yılmaz ile görüntülü konuşarak duyarlı bir davranış sergileyen Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.

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