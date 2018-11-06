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Emekli maaşıyla sokak hayvanlarına bakan emekliye para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

ANKARA'da emekli maaşı ile 55 köpek ile 4 kediye bakan Nevzat Eski (58), hayvanlara kötü şartlarda bakıldığı, aşılarının yapılmadığı, karnelerinin olmadığı ve kısırlaştırılmadığı gerekçesiyle 6 bin 600 TL para cezasına çarptırıldı.

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da emekli maaşı ile 55 köpek ile 4 kediye bakan Nevzat Eski (58), hayvanlara kötü şartlarda bakıldığı, aşılarının yapılmadığı, karnelerinin olmadığı ve kısırlaştırılmadığı gerekçesiyle 6 bin 600 TL para cezasına çarptırıldı. Nevzat Eski, "Bana ödül vereceklerine, cezalandırılmama bir anlam veremiyorum'' dedi. Çankaya ilçesi İncek Mahallesi'nde oturan Nevzat Eski, ağabeyine ait kaba inşaatı biten 3 katlı binanın bahçesine hayvan barınağı kurdu. Burada 55 sokak köpeği ile 4 kediye bakan emekli işçi Nevzat Eski, yaralı, hasta ve kısırlaştırılması gereken hayvanları da hayvan kliniğine götürerek tedavi ettiriyor. 2 bin TL'lik emekli maaşı ile hayvanların bakımını üstlenen Nevzat Eski, tanımadığı bir kişinin şikayeti sonrası şok yaşadı. Nevzat Eski, Çankaya Belediyesi yetkileri ile barınağa gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, hayvanlara kötü şartlarda bakıldığı, aşılarının bulunmadığı, karnelerinin olmadığı, kısırlaştırılmadığı gerekçesiyle 5199 sayılı, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı davrandığı gerekçesiyle 6 bin 600 TL para cezasına çarptırıldı. Nevzat Eski, yaşanan bu olaya tepki göstererek, şöyle konuştu: "Baktığım 55 sokak hayvanının beslenmesi ve sağlık giderlerini aldığım 2 bin TL'lik emekli maaşımla karşılamaya çalışıyorum. Hayvan sevmeyen bir işgüzarın şikayeti ile ödeyemeyeceğim bir cezayı, hak edecek bir şey yapmadım. Tutanakta tutulan gerekçelerin tamamı asılsız. Bu nedenle cezaya itiraz ettim. Bu parayı alırlarsa, barınağımdaki hayvanları aç bırakmış olacaklar. Emekli maaşım dışında bir gelirim yok. Bana ödül vereceklerine, cezalandırılmama bir anlam veremiyorum. Bu konuda hayvanseverlerin desteğine ihtiyacım var.''

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