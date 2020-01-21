HABER
  4. Emekli maaşıyla sokak hayvanlarını besliyor

Emekli maaşıyla sokak hayvanlarını besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 08:30 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, Ömer Değirmen (76), emekli maaşının yarısını evindeki ve mahallesindeki sokak hayvanları için harcıyor.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, Ömer Değirmen (76), emekli maaşının yarısını evindeki ve mahallesindeki sokak hayvanları için harcıyor. Maaşının yarısıyla aldığı mamaları evinin bahçesine koyan ve 10 kadar kediye evinde bakan Değirmen, "Sokak hayvanları benim evlatlarım, torunlarım gibi. Emekli maaşımın yarısıyla bizi, diğer yarısıyla da kedi ve köpekleri doyuruyorum" dedi.
Kütahya'nın Civli Mahallesi'nde oturan, 3 çocuk ve 4 torun sahibi Ömer Değirmen, 10 yıldır, aldığı emekli maaşının yarısıyla eşi Lütfiye Değirmen'le birlikte sokak hayvanlarını besliyor. Yaklaşık 10 kediye evlerinde bakan Değirmen çifti, emekli maaşıyla aldıkları mamaları da evlerinin çevresindeki sokak hayvanlarına dağıtıyor. Sokaktaki kedi ve köpekleri evlatları gibi sevdiği için emekli maaşının yarısını da onlara harcadığını söyleyen Ömer Değirmen, "Çocukluğumdan beri hayvanları severim, bakarım. Emekli maaşımı çektikten sonra kedi köpek maması alır, bankadan otobüs durağına kadar bütün gördüğüm hayvanları besler, mahalleye gelirim. Emekli maaşımın yarısıyla kendimiz, diğer yarısıyla da kedi ve köpekleri doyuruyorum. Sokak köpekleri benim geliş saatimi bilir ve durakta toplanıp beni beklerler. Bazı komşularımız bundan şikayetçi. Hatta bir gün belediye köpekleri toplayıp barınağa götürmüş. Eve geldiğimde göremeyince durumu öğrendim ve üzüntüden hastalandım. Oğlum gidip yeniden kimisini sahiplenerek alıp, geri getirdi" diye konuştu.
'YEMEK SAATİNİ BİLİRLER, O SAATTE CAMDA BEKLERLER'
Değirmen, hasta olanları da veterinere götürdüğünü belirterek, "Evimin önünde her gün onları besliyorum. Yavruları oluyor, onlara ayrı özen gösteriyorum. Köpeklerden sonra bir sürü kedi var. Bunların 10 tanesi sürekli evimizde, 40’a yakın kedi var, diğerleri de mahallede dolaşıyor. Yemek zamanını öğrendiler o saatte gelir camda beklerler. Camdan kedi maması evin önün de köpek maması eksik olmaz. Oğullarım var onlarda etrafından topladıkları bayat etmek ve yemekleri toplar getirirler. Onları da veririm. Hasta olan olursa veterinere götürüyorum" dedi.
'5 TL İSTESEM BANA VERMEZ, HERŞEYİ HAYVANLARA HARCAR'
Eşiyle birlikte sokak hayvanlarına baktıkları için mutlu olduklarını ifade eden Lütfiye Değirmen, hayvanların özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi. Eşinin aldığı emekli maaşının yarısını hayvanlara harcadığını kaydeden Değirmen, "Biz eve yıllar önce kedi aldık. Sonra doğurdu, dışarı bırakmaya kıyamadık. Ürerken, çoğalıp gittiler. Şikayetçi değiliz gelen her hayvana bakıyoruz. Bunlar benim torunlarım gibiler, onlarla evde oynarız eğleniriz. Eşim emekli maaşının yarını hayvanlara adadı. Ben 5 TL harçlık istesem vermez ama hayvanlar söz konusu olduğunda hiç düşünmez. Evdeki kedilerimizin hepsinin ismi vardır. Tek tek ilgileniriz onlarla. Hele kış günlerinde onların yemek bulması daha zor oluyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular
Oğluna donör arayan annenin yardım çığlığıOğluna donör arayan annenin yardım çığlığı
İstanbul Havalimanı'nda kına malzemesi kolisinden uyuşturucu çıktıİstanbul Havalimanı'nda kına malzemesi kolisinden uyuşturucu çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Annesini dışarı çağırıp 15 yerinden bıçakladı!

Annesini dışarı çağırıp 15 yerinden bıçakladı!

Feci kaza! Baba-oğul hayatını kaybetti

Feci kaza! Baba-oğul hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler (İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı)

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı

Sıfır diye aldı, gerçeği öğrenince şoke oldu

Son dakika! Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Bir haftada 4 bin 621 şüpheli yakalandı

77 ilde operasyon! 4 bin 621 kişi yakalandı

Şaver Cindi cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı'da anlattıkları kan dondurmuştu, yakalandı

Yaşlı kadını diri diri yakıp öldürmüştü! Yakalandı

Fransa'da saldırı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı

Fransa'da alarma geçiren istihbarat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.