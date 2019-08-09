HABER

Emekli madenci Kurban Bayramı için çektiği krediyi dolandırıcılara kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 17:25 | Son Güncelleme

Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli olan madenci Kurban bayramı için bankadan çektiği 35 bin TL’yi dolandırıcılara kaptırdı.45 yaşındaki Ahmet Köroğlu’nu telefonla arayan kişi Jandarma Karakolu’ndan aradığını ve kendisini Hasan Başçavuş olarak tanıtan dolandırıcı, “Bankada bulunan hesaplarınız ve kimlik bilgileriniz FETÖ’nün eline geçti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli olan madenci Kurban bayramı için bankadan çektiği 35 bin TL’yi dolandırıcılara kaptırdı.
45 yaşındaki Ahmet Köroğlu’nu telefonla arayan kişi Jandarma Karakolu’ndan aradığını ve kendisini Hasan Başçavuş olarak tanıtan dolandırıcı, “Bankada bulunan hesaplarınız ve kimlik bilgileriniz FETÖ’nün eline geçti. Sizi kurtarmak için aradık, paranızın hepsini bize yönlendirin” dedi.
Ahmet Köroğlu, bir banka üzerinden verilen hesap numarasına kurban bayramı için bir bankadan çektiği 35 bin TL’lik krediyi telefondaki kişinin verdiği hesap numarasına yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ahmet Köroğlu, Jandarma’ya giderek şikayette bulundu.
Jandarma ekipleri Ahmet Köroğlu’nu telefonla arayan dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Kepsut’ta silah operasyonuKepsut’ta silah operasyonu
Beşikte boynuna eşarp dolanan Ertuğrul bebek öldüBeşikte boynuna eşarp dolanan Ertuğrul bebek öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.