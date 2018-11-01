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Emekli madencinin cinayet sanıklarına müebbet hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 15:46 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'da emekli madenci Hüsnü Basatlı'yı (63) öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Caner Kuzucu (30) ve Selahattin Kuzucu (29) ömür boyu hapis, yağma ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'da emekli madenci Hüsnü Basatlı'yı (63) öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Caner Kuzucu (30) ve Selahattin Kuzucu (29) ömür boyu hapis, yağma ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ardından bir televizyon kanalındaki programa katılan 2 şüpheli, cinayeti kendilerinin işlemediğini ileri sürmüştü. Çaycuma'ya bağlı Basat Köyü’nde oturan evli ve 6 çocuk babası Hüsnü Basatlı, 8 Eylül 2012'de kayboldu. 2 gün sonra Gökçebey Aktarla Köyü Kirazlık mevkiindeki ormanlık alanda yapılan aramalar sonucunda cesedi bulundu. Olayın ardından Caner Kuzucu ve akrabası Selahattin Kuzucu gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Caner ve Selahattin Kuzucu, 27 Kasım 2012 ve ilerleyen tarihlerde Müge Anlı'nın sunduğu programa katılarak cinayeti kendilerinin işlemediğini ileri sürmüştü. SİGARA İZMARİTİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ Cumhuriyet Savcısı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde bulunan sigara izmaritinden alınan DNA örneğinin, Caner Kuzucu'dan alınan doku örneği ile uyuştuğu tespit edildi. Tanık ifadeleri ve elde edilen diğer deliler sonrası iki şüpheli hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle 2015 yılında dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede şüpheliler ile Hüsnü Basatlı'nın daha önce altın dolandırıcılığından birlikte adli işlem gördüğü belirtildi. Bir süre tutuksuz yargılanan Caner Kuzucu ve Selahattin Kuzucu davanın başlamasından 1 yıl sonra tutuklandı. İKİ SANIĞA DA ÖMÜR BOYU HAPİS 3 yıldır süren davanın karar duruşmasında Caner Kuzucu ve Selahattin Kuzucu son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Hüsnü Basatlı'nın yakınları ve her iki tarafın avukatları hazır bulundu. Tutuklu iki sanıkta Hüsnü Basatlı'nın öldürülmesiyle bir ilgilerinin olmadığını söyleyerek, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, Caner ve Selahattin Kuzucu'yu 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına, 'yağma' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan ise 12'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. SANIK YAKINLARINDAN MAHKEME HEYETİNE TEPKİ Duruşma çıkışında sanık yakınları, mahkemenin verdiği karara tepki gösterdi. Mahkeme heyetine tepkisini sürdüren aile yakınlarına duruşmayı izleyen polis müdahale etti. Adliye binasından çıkan sanık yakınları gözyaşlarına sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, aileleri adliye önünden uzaklaştırdı.

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