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'Emekli mahallesinde' 40 yaşın altında kimse yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 11:33 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Babadağ ilçesindeki 50 nüfuslu Kıranyer Mahallesi'nde, 40 yaşının altında kimse yaşamıyor.

'Emekli mahallesinde' 40 yaşın altında kimse yok

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Babadağ ilçesindeki 50 nüfuslu Kıranyer Mahallesi'nde, 40 yaşının altında kimse yaşamıyor.
El işi dokuması, tarihi evleri ve doğal güzelliğiyle tanınan Babadağ ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki kırsal Kıranyer Mahallesi'nin, geçmişteki kalabalık ve hareketli halinden eser kalmadı. Çam ağaçları arasında kurulan, ana geçim kaynağı tarım olan, teknolojik gelişmeler ve gençlerin geçim kaygısı nedeniyle hızla göç veren mahallede nüfus hızla düştü. 1990'lı yıllarda nüfusu 400'ü aşkın olan mahallede, şu an ise 50 kişi yaşıyor. 40 yaşın altında kimsenin yaşamadığı mahalle, 'emekli mahallesi' olarak da anılıyor. Orta yaş ve üzeri vatandaşların yaşadığı mahallede, sakin bir hayat süren vatandaşlar, birbirlerinin evlerini ziyaret edip, çay eşliğinde sohbet ederek vakit geçiriyor. Ailelerin ve gençlerin kente göç etmesiyle birlikte kullanılmayan tek katlı evler, harabeyi andırıyor. Okula giden çocuk bulunmaması nedeniyle kullanılmayan köy okulu ise, yanındaki çocuk parkıyla birlikte atıl halde duruyor.
'NÜFUS EMEKLİ VE YAŞLI İNSANLARDAN OLUŞUYOR'
Kırsal mahallede 1984- 1999 yılları arasında muhtarlık yapan İzzet Değirmencioğlu (77) gençlerin göç ettiğini, ihtiyarlar olarak kendilerinin baş başa kaldıklarını söyledi. Daha önceden mahallerinde 400 kişinin yaşadığını belirten Değirmencioğlu, "Şimdi, mahallemizde 50 kişi kaldı. Ekonomik sebeplerden dolayı gençler mahallemizden ayrıldı. Nüfus emekli ve yaşlı insanlardan oluşuyor. Yazın tatil için köye gelenlerle birlikte nüfusta bir miktar artış yaşanabiliyor. Biz köyümüzde yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bazı hafta sonları gençler geliyor. Biz ihtiyarlar olarak burada baş başa yaşıyoruz" dedi.
'ESKİDEN YOL YOKTU, ŞİMDİ GENÇ YOK'
Köylülerden Cahit Tuna (72), mahalledeki tarım üretiminin de artık durma noktasına geldiğini belirtip, "Burada eskiden 100'ün üzerinde hane mevcuttu. İki kahvehane, iki bakkal vardı. Zamanla hiçbiri kalmadı. Çocuk olmadığından, köy okulumuz kapandı. Eskiden köyümüzde yol, su yoktu. Şimdi ise genç yok. Mahallemizde yetişen kuru fasulye çok meşhurdu. Artık eken, diken kimse kalmadı. Genç kalmadığı için mahallemizdeki kiraz, ceviz, kestane bahçeleri ise bakımsız kaldı" diye konuştu.

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'Emekli mahallesinde' 40 yaşın altında kimse yok'Emekli mahallesinde' 40 yaşın altında kimse yok'Emekli mahallesinde' 40 yaşın altında kimse yok'Emekli mahallesinde' 40 yaşın altında kimse yok

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