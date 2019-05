Emekli Müftü Hasan Yavaş, Ramazan ayında yapılan bir farzın diğer aylarda yapılan yetmiş farz gibi olduğunu belirterek, "Mübarek Ramazan şerefli bir aydır. Bu ayda yapılan bir farz başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftâr verenin günâhları af olur. Cehennemden âzâd olur" dedi.

Mübarek Ramazan ayının çok şerefli bir ay olduğunu ifade eden emekli Müftü Hasan Yavaş, "Bu ayda yapılan, nâfile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları af olur. Cehennemden âzâd olur. O oruçlunun sevabı kadar ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz. Bu ayda emri altında bulunanların işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren amirler de af olur. Cehennemden âzâd olur. Ramazân-ı Şerif ayında Resûlullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) esirleri âzâd eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi günah işlemekle geçer. Bu ayı fırsat bilmelidir. Elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü Teâlâ’nın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir" dedi.

Kur’ân-ı Kerim’in Ramazan’da indirildiğini ve Kadir Gecesi’nin de bu ayda olduğunu hatırlatan Yavaş, "Ramazan-ı Şerif’te iftârı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resûlullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. İftârda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısı ile her şeye muhtâç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zâten bu demektir. Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince (Zehebez-zama’ vebtellet-il urûk ve sebet-el-ecr inşâallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak mühim sünnettir. Bu ayda her gece cehenneme girmesi gereken binlerce Müslümân af olur, âzâd olur. Bu ayda cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytânlar zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü Teâlâ bu mübârek ayda onun şânına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin râzı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı hepimize nasîp eylesin" diye konuştu.

Emekli Müftü Hasan Yavaş, "Oruç tutmak güç olan yerlerde oruç tutanlara ve din düşmanlarının yalanlarına aldanmayıp oruçlarını bozmayanlara daha çok sevap verilir. Ramazân-ı Şerîf ayı İslâm dininin namusudur. Âşikâre oruç yiyen bu aya hürmet etmemiş olur. Bu aya hürmet etmeyen, İslâmiyet’in namus perdesini yırtmış olur. Namaz kılmayanın da oruç tutması ve haramlardan kaçınması lazımdır. Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır" dedi.