"Emekli" öğrenci, beşinci üniversite diplomasının peşinde

Atmaca, İTÜ'deki yüksek lisansını 1998'de tamamlayarak yüksek mühendis oldu ancak 1999'da eğitim için ABD'ye gidince Marmara Üniversitesindeki yüksek lisans programını tez aşamasındayken bıraktı.

İzmir'de doğan Atmaca, 17 yaşındayken İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Üçüncü sınıftayken çift anadal imkanıyla aynı okulda metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimine de başlayan Atmaca, 1992 yılında iki mühendislik diplomasıyla mezun oldu.

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'de emekliliği dinlenme değil, eğitim için fırsat bilen 51 yaşındaki yüksek mühendis Ender Atmaca, üçüncü yüksek lisans diploması için 20 yıl önce bıraktığı üniversite sıralarına döndü.

Ender Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni şeyler öğrenmenin insanların ufkunu açtığını, iş hayatı boyunca da eğitimden vazgeçilmemesi gerektiğini gördüğünü söyledi.

Bu sürede Marmara Üniversitesinde yarım kalan yüksek lisans programını yoğun iş hayatı nedeniyle tamamlayamayan Atmaca, 25 yıllık çalışma hayatının ardından emekli oldu. Emekliliği dinlenme değil, eğitime devam etmek için fırsat bilen Atmaca, yüksek lisansı tamamlamasına imkan veren yasal düzenlemenin çıkmasıyla bu akademik yıl başında İzmir Demokrasi Üniversitesinde öğrenci sıralarına döndü.

ABD'de Illinois Üniversitesindeki mühendislik yönetimi yüksek lisans programını 2002'de tamamlayan Atmaca, bir süre ABD'de global ağır makineleri üreten şirkette çalıştı. Yüksek mühendis Atmaca, aile ve vatan özlemiyle 2007'de Türkiye'ye döndü ve bir şirkette yönetici olarak çalışmaya başladı.

Eve kapanıp oturmanın insanları daha çabuk yaşlandıracağını düşündüğünü, devamlı eğitim içinde olmanın canlılık sağlayacağını dile getiren Atmaca, "(Artık emekli oldun, git evinde yat) diyenler var ama ben hayatım boyunca böyle bir insan olmadım. Hedefler daha yeni başlıyor. Bundan sonra doktora yaparsak ileride akademisyenlik olabilir, danışmanlık olabilir. Bu bilgi ve tecrübemizi üniversitelerle, öğrencilerle paylaşmanın kazanç olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Yaş farkı nedeniyle kendisine "Hocam" diye seslenen genç öğrencilerin zaman zaman iş hayatına ilişkin sorular sorduğunu, onlara yardımcı olmaya çalıştığını kaydeden Atmaca, ders dışındaki sohbetlerde onların gözlerinde gördükleri parıltının kendisinin eğitim motivasyonunu artırdığını sözlerine ekledi.

- "Gençler için model"

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper de emekli olmuş, alanında kendini ispatlamış, başarılı bir uygulamacının teori kısmında eksik kalanları bu eğitimde tamamlayacağını söyledi.

Öğrencilerin Atmaca'nın öz geçmişini gördüğü zaman "Ben niye öyle olmayayım" diye düşündüklerini anlatan Tunçsiper, "Gençler için model. Ondan hayatın gerçeklerini öğrenip kendilerine katkı sağlayacaklar. Eksiklerini ve gelecek için nasıl bir yol çizmesi gerektiğini öğrenecekler. Böyle modeller gençliğin daha donanımlı mezun olmalarına, böylece kolay iş bulmalarına neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

