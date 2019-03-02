HABER

Emekli öğretmen cinayetinde 2 kardeşe müebbet, 2 sanığa 15'er yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 12:17 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bedensel engelli emekli öğretmen Hamide Çavdar'ın (61) öldürülmesiyle ilgili davada, tutuklu 4 sanıktan 2 kardeşe ömür boyu, diğer 2 sanığa ise 15'er yıl hapis cezası verildi.

Emekli öğretmen cinayetinde 2 kardeşe müebbet, 2 sanığa 15'er yıl hapis

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bedensel engelli emekli öğretmen Hamide Çavdar'ın (61) öldürülmesiyle ilgili davada, tutuklu 4 sanıktan 2 kardeşe ömür boyu, diğer 2 sanığa ise 15'er yıl hapis cezası verildi.
Olay, 13 Ekim 2018'de Gökpınar Mahallesi Acıpayam Karayolu kenarındaki apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Gökpınar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi, emekli öğretmen Hamide Çavdar, evinin balkonunda 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Fatih Mahallesi'ndeki bir eve gerçekleştirdiği operasyonda, bedensel engelli Çavdar'ın sahibi olduğu dükkanı kiralayıp pidecilik yapan Hayati Yadık (22) ve kardeşi Onur Yadık (19) ile yanlarında çalışan H.İ.Y. (17) ve M.A.'yı (15) gözaltına aldı. Evde yapılan aramada kar maskesi, kask ve bıçak bulundu. İki kardeşin, Hamide Çavdar'dan dükkanı kiralarken teminat olarak verdikleri 22 bin lirayı geri istedikleri, alamayınca kadını öldürdükleri belirlendi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.
Tutuklu sanıklar hakkında Denizli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın dün görülen karar duruşmasında, sanıklardan Hayati Yadık ile Onur Yadık ömür boyu; iki kardeşe yardım etmekle suçlanan H.İ.Y. ile M.A. ise 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FOTOĞRAFLI

Emekli öğretmen cinayetinde 2 kardeşe müebbet, 2 sanığa 15'er yıl hapisEmekli öğretmen cinayetinde 2 kardeşe müebbet, 2 sanığa 15'er yıl hapis

Sahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptıSahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptı
'Joker' operasyonunda 7 tutuklama'Joker' operasyonunda 7 tutuklama
Tankere çarpan TIR devrildi, sürücü yaralandıTankere çarpan TIR devrildi, sürücü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.