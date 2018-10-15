Emekli öğretmen cinayetinde 2'si kardeş 4 zanlı adliyede (2)

TUTUKLANDILAR

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yalnız yaşayan emekli öğretmen Hamide Çavdar'ın (61) evinin balkonunda 7 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kiracısı Hayati Y. (22) ve kardeşi Onur Y. (19) ile yanlarında çalışan H.İ.Y. (17) ve M.A. (17) tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

