Emekli öğretmen cinayetinde 2'si kardeş toplam 4 kişi gözaltına alında

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan emekli öğretmen Hamide Çavdar'ın (61) evinin balkonunda çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili, aralarında dükkanında kiracı olan 2 kardeşin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

İki çocuk annesi, emekli öğretmen Hamide Çavdar'ın yalnız yaşadığı Gökpınar Mahallesi-Acıpayam Karayolu kenarındaki apartmanın birinci katındaki evinin balkonundan, dün saat 03.00 sıralarında çığlık sesleri geldiğini duyan komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, Çavdar'ın kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiği belirlenen diyabet hastası Çavdar'ın cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Çavdar'ın yakınlarına teslim edilen cenazesi, bugün öğlen Denizli Asri Mezarlığı'ndaki camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.

GÖZALTINDAKİ KARDEŞLERİN EVİNDE, KASK, KAR MASKESİ VE BIÇAK BULUNDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerinden Çavdar'ın yardım çığlıklarından kısa bir süre sonra 2 kişinin koşarak kaçtığını belirledi. Bunun üzerine soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin, apartmanın güvenlik kamerasının kablolarını kestiği ardından önce alt katındaki düğün salonunun pergolesine, buradan da klimanın motoruna tırmanarak evinin balkonuna çıktıkları içeri girerek Çavdar'ı öldürdükleri belirlendi. Polis, Çavdar'ın sorunlu olduğu son olarak görüştüğü ve irtibatlı olduğu kişileri de incelemeye aldı. Polis, çalışmalarını tedirgin davranışlarından şüphelendiği Çavdar'ın Fatih Mahallesi'ndeki dükkanını kiralayıp, pideci olarak işleten H.Y. ile kardeşi O.Y. üzerinde yoğunlaştırdı. İki kardeşin evlerine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, şüpheli iki kardeşin olayda kullandıkları kar maskesi, kask ve bıçak bulundu. İki kardeş gözaltına alındı. İki kardeşin ifadesinden yola çıkan polis, şüpheli olarak olaya karıştıkları ileri sürülen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. İki kardeşin, dükkanı kiralarken teminat olarak verdikleri 20 bin lirayı geri istedikleri, buna yanaşmaması üzerine de Çavdar'ı öldürdükleri ileri sürüldü.

Mehmet Zair Kozak, ilk olarak ablasının balkondan düşüp öldüğünü duyduklarını belirterek, "Morga gittiğimizde, öldürüldüğünü öğrendik. Cinayete kurban gitmiş. Polis gözaltına alınanlar ile ilgili bilgi vermedi. Herhangi bir düşmanının olabileceğini zannetmiyorum. Şüpheliler, alt kattaki düğün salonunun pergolesinin çatısından ablamın evinin balkonuna ulaşmışlar. 2 kişilermiş. Birinde motosiklet kaskı, diğerinde ise kar maskesi varmış. Herhalde boğuşurken maskesi çıkınca, tanındığı için ablamı katlettikleri sanılıyor. Demek ki tanıdık biri. Tanıdık olunca da zannedersem polis pideci kardeşlerden şüpheleniyor" dedi.