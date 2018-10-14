Emekli öğretmen cinayetinde 2'si kardeş toplam 4 kişi gözaltına alında

GÖZALTINDAKİ KARDEŞLERİN EVİNDE, KASK, KAR MASKESİ VE BIÇAK BULUNDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerinden Çavdar'ın yardım çığlıklarından kısa bir süre sonra 2 kişinin koşarak kaçtığını belirledi. Bunun üzerine soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin, apartmanın güvenlik kamerasının kablolarını kestiği ardından önce alt katındaki düğün salonunun pergolesine, buradan da klimanın motoruna tırmanarak evinin balkonuna çıktıkları içeri girerek Çavdar'ı öldürdükleri belirlendi. Polis, Çavdar'ın sorunlu olduğu son olarak görüştüğü ve irtibatlı olduğu kişileri de incelemeye aldı. Polis, çalışmalarını tedirgin davranışlarından şüphelendiği Çavdar'ın Fatih Mahallesi'ndeki dükkanını kiralayıp, pideci olarak işleten H.Y. ile kardeşi O.Y. üzerinde yoğunlaştırdı. İki kardeşin evlerine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, şüpheli iki kardeşin olayda kullandıkları kar maskesi, kask ve bıçak bulundu. İki kardeş gözaltına alındı. İki kardeşin ifadesinden yola çıkan polis, şüpheli olarak olaya karıştıkları ileri sürülen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. İki kardeşin, dükkanı kiralarken teminat olarak verdikleri 20 bin lirayı geri istedikleri, buna yanaşmaması üzerine de Çavdar'ı öldürdükleri ileri sürüldü.