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Emekli öğretmen, hayatını sokak hayvanlarına adadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

SAMSUN'da yaşayan emekli öğretmen Fevzi Uyar (70), hayatını sokak hayvanlarına adadı.

Emekli öğretmen, hayatını sokak hayvanlarına adadı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da yaşayan emekli öğretmen Fevzi Uyar (70), hayatını sokak hayvanlarına adadı. Hayvansever Uyar, 15 farklı noktada toplam 40 kilometrelik alanda sokak hayvanlarını tavuk kemikleri ve kuru mama ile besliyor.
Samsun'da 42 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan öğretmen Fevzi Uyar, sokak hayvanları için seferber oluyor. Yılandere ve Gürgendağ mevkiinde 15 farklı noktada 40 kilometrelik bir alanda bulunan sokak hayvanlarını atık tavuk parçaları ve kuru mama ile besliyor. Yaklaşık 200 sokak köpeğine bakmaya çalışan Uyar, her ay 3 ton dolayında tavuk kemiği ile 400 kilo kuru mama temin etmeye çalışıyor. Otomobili ile hergün yola koyulan Uyar'ı gören köpekler onu sevgi gösterileri ile karşılıyor. Karınlarını doyurduğu sokak köpekleri, ayrılık sırasında uzun süre Uyar'ın otomobilinin peşinden koşuyor.
'HAYVAN SEVGİSİ SUÇ ORANINI AZALTIR'
Hayvan sevgisinin toplumda işlenen suçları azaltacağını ifade eden Fevzi Uyar, hayvanları sevmeyen toplumların insanı da sevmeyeceğini söyledi. Uyar, "Köpekler için koyduğumuz kemikler çalınıyor. Ne yazık ki insanlarımızın ahlakı, vicdanı ve dini duyguları yok olmuş durumda. Fakat kabahati biz büyüklerde buluyorum, demek ki anlatamamışız. Her şeyin ilacı sevgi. Allah, herkesin birbirini seveceği ortamlar bahşetsin. Bu sayede hep birlikte mutlu günlere kavuşalım. Ben beslemeye çıktığım zaman ayaklarım yerden kesiliyor. Elbette insanız, yola çıkarken bazen canım hiç istemiyor gibi oluyor. Ama besleme bittikten sonra evime kuş gibi dönüyorum. Onların sevgisi çok farklı bir şey. Anlatmak mümkün değil, yaşamak lazım diye düşünüyorum" dedi.
'AHDE VEFA NEDİR BURADA GÖRDÜM'
Hayvanların temel ihtiyacının besin değil sevgi olduğunu söyleyen Uyar, "Bazı insanlarımız ne yazık ki sokaklarda taşla, sopayla köpekleri kovalıyor. Sokaklarda hayvanlarımız pek bir iyilik göremiyor. Biz de onlara böyle davranınca ahde vefaya en iyi örnekle karşılaşıyoruz. Dilerim kalbi kararan insanlar onları örnek alır. Allah'a şükür ekonomik olarak şimdiye kadar hiç bunalmadık. Ama bu işe gönül vermiş insanlardan kuru mama yardımı bekliyoruz. Hayvanlara ayda en azından 400 kilogram mama vermeliyiz ki bu çark daha iyi dönsün. Özellikle yaz aylarında tavuk daha erken bozulduğundan dolayı mama ihtiyacımız oluyor" diye konuştu.
'SAĞLIĞIMI HAYVAN SEVGİSİNE BORÇLUYUM'
Toplumun her kesimini sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet eden Uyar, "Özellikle emekli olan insanlarımız bir hayvanı sahiplenmeli. Günde 1-2 defa onu dışarıya çıkardıkları zaman doktorlarımızın dediği yürüyüşü de yapmış olacaklar. Ben kalp ve tansiyon hastasıyım ama Allah'a şükürler olsun dağlara, kırlara çıkmak bana iyi geliyor. Hayvan sevgisi her derdin ilacıdır" ifadelerini kullandı.

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Emekli öğretmen, hayatını sokak hayvanlarına adadıEmekli öğretmen, hayatını sokak hayvanlarına adadıEmekli öğretmen, hayatını sokak hayvanlarına adadıEmekli öğretmen, hayatını sokak hayvanlarına adadı

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