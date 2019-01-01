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Emekli öğretmen, kendi enstrümanlarını yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 11:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'da emekli sınıf öğretmeni Rıza Akıncı (63), ilk görev yerinde öğrencileri ve velilerinden enstrüman çalmayı öğrendikten sonra kendini geliştirdi ve müzikle bağını hiç koparmadı.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'da emekli sınıf öğretmeni Rıza Akıncı (63), ilk görev yerinde öğrencileri ve velilerinden enstrüman çalmayı öğrendikten sonra kendini geliştirdi ve müzikle bağını hiç koparmadı. Şimdi çiftliğinde kendi enstrümanlarını yapan Rıza Akıncı, "Emekliliğimi müzikle uğraşarak geçiriyorum" dedi. Rıza Akıncı, İstanbul Ortaköy Eğitim Enstitüsü'nü bitirdikten sonra Antalya, Tunceli, Kars, Burdur ve tekrar Antalya'da 30 yıl sınıf öğretmeni olarak görev yaptı ve 10 yıl önce emekli oldu. Evli ve üç çocuk babası Rıza Akıncı'nın müzikle tanışması, ilk görev yeri olan Antalya'nın Finike ilçesine bağlı bir Roman köyü olan Yuvalılar'da başladı. Köyde herkesin ve öğrencilerinin bir müzik aleti çaldığını gören Akıncı, öğrencilerinden ve velilerden keman, cümbüş ve ut çalmayı öğrendi. HOBİ OLARAK YAPIYOR Kars'ta görev yaparken pekmez kutusundan kemane yapan Rıza Akıncı'da, kabak kemane yapma fikri oluştu. Sonraki görev yeri Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyünde su kabağı yetiştirildiğini gören Akıncı, bir kabak kemane alıp kendi enstrümanını yaptı. Ardından kabak kemane yapmaya ve çalmaya başlayan Akıncı, hobi olarak kabak kemane yapmaya yöneldi. Bu günlerde küçük atölyesinde hobi olarak kabak kemane yapan Rıza Akıncı, Kurşunlu Şelalesi yakınlarındaki bahçesinde ürettiği kabakları kemaneye dönüştürerek dostlarına hediye ediyor, çok az da olsa satıyor. Rıza Akıncı, çiftliğindeki kazlara, tavuklara kabak kemane de çalıyor. 'KÖYLÜLERDEN FEYZ ALDIM' Yazın Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'nda, kışın Antalya'da oturan emekli öğretmen Rıza Akıncı, "30 yıl öğretmenlik yaptım. Finike'ye bağlı Yuvalılar köyünde göreve başladım. 4 yıl görev yaptım. Keman, klarnet, cümbüş gibi bütün aletleri çalıyordu köylü. Çocuklara o evlerindeki müzik aletlerini, müzik derslerinde getirtip çalmaya başladım. Sonra Kars'a tayinim çıktı. Kars'ta bir öğretmen arkadaşımız vardı saz çalan. Bir de flüt çalan vardı. Zile pekmezi kutusundan kendime bir kabak kemane yaptım. Arkadaşlarımla birlikte o kemaneyi çalmaya başladık. Oradan tayinim Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyüne çıktı. Orada çocuklardan köyde su kabağı yetiştiğini öğrendim. Birer tane istedim. Kabaklardan kabak kemane yaptım. Hobi olarak bunları geliştirdim. Dostlarıma da kabak kemaneyi hediye ediyorum" dedi. BAHÇEDE HAYVANLARA ÇALIYOR Müziği çok sevdiğini anlatan Rıza Akıncı, "Tavuklarıma, ördeklerime müziği çaldığım zaman onlar bile dinliyor. Müzik aleti çaldığım zaman ördekler ve kazlar seslerini keser. Kazlar çok bağıran hayvanlardır. Kemanenin sesini duyduğu zaman seslerini keserler. Çocuklarıma da bu müzik aletlerini çalmayı öğrettim. Onlar da çalıyor. Birisi keman, birisi klarnet ve kabak kemane çalar. Emekliliğimi müzikle uğraşarak geçiriyorum" diye konuştu.

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