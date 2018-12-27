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Emekli öğretmen, kurduğu çiftlikte organik hindi yetiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 10:18 | Son Güncelleme

YILLARCA öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan ve Iğdır'a yerleşen 72 yaşındaki Timur Eğrice kendi imkânları ile kurduğu çiftlikte organik hindi yetiştiriyor.

Emekli öğretmen, kurduğu çiftlikte organik hindi yetiştiriyor

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- YILLARCA öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan ve Iğdır'a yerleşen 72 yaşındaki Timur Eğrice kendi imkânları ile kurduğu çiftlikte organik hindi yetiştiriyor. Eğrice, hindilerin büyük bir bölümünü yeni yılda satmayı düşünürken, fiyatlarının ise 100 TL ile 150 TL arasında değiştiğini söyledi.
IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinin Taşburun köyünde yaşayan emekli öğretmen Timur Eğrice hobi olarak hindi yetiştiriciliğine başlamaya karar verdi ve Diyarbakır'dan bin adet hindi yavrusu satın aldı. 253 hindisi yıldırım düşmesi sonucu telef olan Eğrice, zor ve maliyeti yüksek bir işe girdiğini ifade ederek, "Kâr zarar değil, benim için başarmak önemliydi. Başardım da. Maddi olarak kâr edeceğimi sanmıyorum. Alıcı bulursam satacağım. Devletten hiçbir destek almadım kendi imkanlarımla yaptım. Organik hindi yemek isteyenleri beklerim. Gelecek yıl gezen tavuk çiftliği kuracağım" dedi.
FİYATLARI 100 İLE 150 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR
Çiftlikteki hindilerin tamamen doğal ortamda yetiştirildiğin ifade eden Timur Eğrice, "Doğal ortamda gezen, dolaşan bir hindi yetiştiriyorum. Şu an hindilerimiz 5-6-7 ve 8 kilograma ulaştı. Hayvanlarımızın hafif olması tamamen doğal şartlarda yetişmelerinden kaynaklanmaktadır. Tamamıyla doğal ortamda yetiştirilen hindileri canlı olarak 100 ile 150 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu hindilerin büyük bir bölümünü de yeni yılda satacağıma inanıyorum" dedi.
Hindilerin sağlıklı birer besin kaynağı olduğunu da dile getiren Eğrice, "Hindiler her gün yeşil ot yiyorlar. Doğal beslendikleri için hindilerimiz organik. Yılda en az 5-6 kez hindi eti yenilmelidir" dedi.

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Emekli öğretmen, kurduğu çiftlikte organik hindi yetiştiriyorEmekli öğretmen, kurduğu çiftlikte organik hindi yetiştiriyorEmekli öğretmen, kurduğu çiftlikte organik hindi yetiştiriyor

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