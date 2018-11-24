Emekli öğretmen yaşlı çift, mesleğe adanmış ömürleriyle gurur duyuyor

Üniversite eğitiminin ardından öğretmenliğe başlayan Göker çifti, evlenerek ilk görev yerleri olan Adana’ya birlikte gitti. Burada bir süre görev yaptıktan sonra memleketleri Konya’ya dönen çift, uzun yıllar mesleği aşk ve tutkuyla sürdürdükten sonra emekli oldu.

Bozkır ilçesine bağlı Yelbeği köyünde dünyaya gelen Demir Ali ve Düriye Göker çiftinin yolu köy okulunda kesişti. Burada birlikte okuyan çift, Demir Ali Göker’in öğretmen babasının nasihatiyle bu mesleği seçmeye karar verdi.

Okulda aynı köyde yaşayan eşiyle tanıştığını anlatan Göker, "Birlikte o köy okulunda okuduk, yetiştik. Daha sonra Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü’nden mezun oldum. Eşimle aynı köyün çocuğuyduk. Okul bitince evlendik, Adana’ya birlikte gittik. Daha sonra Konya’ya tayinimiz çıktı. Emekli olana kadar burada görev yaptık." diye konuştu.

Mesleğini 45 yıl gururla yaptığını belirten Göker, şöyle devam etti:

"Bir ömrü öğretmen olarak geçirmek bizim için büyük onur. Çünkü öğretmen, emekli olduktan sonra da öğrencileriyle ilişkilerini kesmiyor. Yürüyoruz, bir öğrencimiz karşımıza çıkıyor, 'Buyrun hocam, bir çayımızı için.' diyor. Öğretmenlik ömür boyu gurur duyulan bir meslek. 'İyi ki öğretmen olmuşuz.' diyoruz. Bugün bize tekrar, 'Hangi mesleği seçmek istersiniz?' deseler, biz yine öğretmen olmayı düşünürüz."

Göker, bir insanın hayatına dokunmanın önemli bir hizmet olduğuna işaret ederek, "Emekli olduktan sonra eşimle bütün zamanımızı birbirimize ayırdık. Her günümüz birlikte geçiyor. Birlikte kitaplar yazıyoruz. Bugüne kadar 11 kitabımız yayınlandı. Acılarımız, sevinçlerimizle hayat hikayemizi, öğretmenlik anılarımızı bu kitaplarla anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.