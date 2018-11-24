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Emekli öğretmen yaşlı çift, mesleğe adanmış ömürleriyle gurur duyuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

Binlerce çocuk ve gencin hayatına dokunan biri 45 diğeri 30 yıl görev yapan emekli öğretmen çift, kara tahta ve mavi önlüklü geçmişe özlemle bakarken, meslekleriyle gurur duyuyor - 80 yaşındaki Demir Ali Göker: - "Öğretmenlik ömür boyu gurur duyulan bir meslek. 'İyi ki öğretmen olmuşuz' diyoruz. Bugün bize tekrar, ‘Hangi mesleği seçmek istersiniz?’ deseler, biz yine öğretmen olmayı düşünürüz" - Emekli öğretmen 77 yaşındaki Düriye Göker: "Genç öğretmenlere daha öğrencilik yıllarında zamanlarını, eşyalarını, paralarını iyi kullanmalarını tavsiye ediyorum. Derse, şartlar ne olursa olsun hazırlıksız gelmemeliler. Plansız programsız hareket etmemeliler. Öğrencilerinin hiçbirini birbirinden ayırmasınlar. Mesleklerinin kıymetini bilsinler"

MELİKE KINACI - Konya'da yaşayan 80 yaşındaki emekli öğretmen Demir Ali Göker ile eşi 77 yaşındaki Düriye Göker, eğitime adanmış ömürleriyle gurur duyuyor.

Bozkır ilçesine bağlı Yelbeği köyünde dünyaya gelen Demir Ali ve Düriye Göker çiftinin yolu köy okulunda kesişti. Burada birlikte okuyan çift, Demir Ali Göker’in öğretmen babasının nasihatiyle bu mesleği seçmeye karar verdi.

Üniversite eğitiminin ardından öğretmenliğe başlayan Göker çifti, evlenerek ilk görev yerleri olan Adana’ya birlikte gitti. Burada bir süre görev yaptıktan sonra memleketleri Konya’ya dönen çift, uzun yıllar mesleği aşk ve tutkuyla sürdürdükten sonra emekli oldu.

Ömürleri öğretmenlikle geçen, binlerce çocuğun, gencin hayatına dokunan Göker çifti, kara tahta ve mavi önlüklü geçmişe özlemle bakarken, insan yetiştirme odaklı meslekleriyle gurur duyuyor.

- "Birlikte o köy okulunda okuduk"

Emekli edebiyat öğretmeni Demir Ali Göker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası Abdurrahman Göker'in çabalarıyla 1945 yılında köylerine bir okul yaptırıldığını söyledi.

Okulda aynı köyde yaşayan eşiyle tanıştığını anlatan Göker, "Birlikte o köy okulunda okuduk, yetiştik. Daha sonra Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü’nden mezun oldum. Eşimle aynı köyün çocuğuyduk. Okul bitince evlendik, Adana’ya birlikte gittik. Daha sonra Konya’ya tayinimiz çıktı. Emekli olana kadar burada görev yaptık." diye konuştu.

Mesleğini 45 yıl gururla yaptığını belirten Göker, şöyle devam etti:

"Bir ömrü öğretmen olarak geçirmek bizim için büyük onur. Çünkü öğretmen, emekli olduktan sonra da öğrencileriyle ilişkilerini kesmiyor. Yürüyoruz, bir öğrencimiz karşımıza çıkıyor, 'Buyrun hocam, bir çayımızı için.' diyor. Öğretmenlik ömür boyu gurur duyulan bir meslek. 'İyi ki öğretmen olmuşuz.' diyoruz. Bugün bize tekrar, 'Hangi mesleği seçmek istersiniz?' deseler, biz yine öğretmen olmayı düşünürüz."

Göker, bir insanın hayatına dokunmanın önemli bir hizmet olduğuna işaret ederek, "Emekli olduktan sonra eşimle bütün zamanımızı birbirimize ayırdık. Her günümüz birlikte geçiyor. Birlikte kitaplar yazıyoruz. Bugüne kadar 11 kitabımız yayınlandı. Acılarımız, sevinçlerimizle hayat hikayemizi, öğretmenlik anılarımızı bu kitaplarla anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Öğrencilerimi öyle severdim"

Emekli ilkokul öğretmeni Düriye Göker de öğrencilerini ve okulu çok özlediğini, öğretmenliğin emekliliğe kadar değil yaşam boyu süren bir meslek olduğunu aktardı.

Her zaman öğrencilerini çocuklarından ayırmayan bir öğretmen olduğunu vurgulayan Göker, "Oğlum Levent ilkokul 3. sınıfa kadar öğrencimdi. Diğer öğrencilerime ilgimi kıskanır, ‘Anne senin çok oğlun, kızın var’ derdi. Öğrencilerimi öyle severdim." dedi.

- "İlkokul çocuğu çok hassastır"

Öğretmenlik yaptığı günlere özlemini anlatırken gözyaşlarını tutamayan Göker, şöyle konuştu:

"En çok özlediğim şey ilkokul öğrencilerimin içtenliği. İlkokul çocuğu çok hassastır. Rahatsızlığınızı, üzüntünüzü anlayabilir, size ona göre davranır. Genç öğretmenlere daha öğrencilik yıllarında zamanlarını, eşyalarını, paralarını iyi kullanmalarını tavsiye ediyorum. Derse, şartlar ne olursa olsun hazırlıksız gelmemeliler. Plansız programsız hareket etmemeliler. Öğrencilerinin hiçbirini birbirinden ayırmasınlar. Mesleklerinin kıymetini bilsinler. Her öğrenciye güzel sözle, gülen yüzle yaklaşsınlar."

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