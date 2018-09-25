Şanlıurfa'da, emekli öğretmen Ayşe Parmaksız, "Yılların birikimi" dediği 350 bin lirayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurum ve okulların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere bağışladı.

Vali Abdullah Erin'in eğitime destek çağrısı üzerine 350 bin lira bağış yapmayı taahhüt eden hayırsever emekli öğretmen Ayşe Parmaksız ile İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan arasında Şanlıurfa Valiliğinde törenle protokol imzalandı.

Protokol gereği, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi'nde yapımı devam eden 32 derslikli okula Ayşe Parmaksız Ortaokulu ismi verilecek. Hayırsever Parmaksız'ın yaptığı 350 bin liralık bağış da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurum ve okulların onarımı ve diğer ihtiyaçları için kullanılacak.

Törende konuşan Vali Erin, Şanlıurfalı hayırseverlerin eğitime daha fazla katkı sunması gerektiğini söyledi.

Yapılan bağışı çok anlamlı bulduğunu belirten Erin, "Yapılan bu anlamlı bağış, sizden kat be kat zengin olan Şanlıurfalılara ve bölge insanlarına örnek olsun. İnşallah yeni yetişen nesil de sizin ile aynı duyarlılığı taşır. Sizin gibi öğretmenlere, hocalara çok ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyoruz, Allah hayrınızı kabul etsin. Sekiz yüz bin öğrencimiz adına size teşekkür ediyorum." dedi.