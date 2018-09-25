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Emekli öğretmen "Yılların birikimini" eğitime bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 18:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yılların birikimi 350 bin lirayı eğitime bağışlayan Ayşe Parmaksız'ın adı yapımı devam eden okula verilecek

Şanlıurfa'da, emekli öğretmen Ayşe Parmaksız, "Yılların birikimi" dediği 350 bin lirayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurum ve okulların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere bağışladı.

Vali Abdullah Erin'in eğitime destek çağrısı üzerine 350 bin lira bağış yapmayı taahhüt eden hayırsever emekli öğretmen Ayşe Parmaksız ile İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan arasında Şanlıurfa Valiliğinde törenle protokol imzalandı.

Protokol gereği, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi'nde yapımı devam eden 32 derslikli okula Ayşe Parmaksız Ortaokulu ismi verilecek. Hayırsever Parmaksız'ın yaptığı 350 bin liralık bağış da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurum ve okulların onarımı ve diğer ihtiyaçları için kullanılacak.

Törende konuşan Vali Erin, Şanlıurfalı hayırseverlerin eğitime daha fazla katkı sunması gerektiğini söyledi.

Yapılan bağışı çok anlamlı bulduğunu belirten Erin, "Yapılan bu anlamlı bağış, sizden kat be kat zengin olan Şanlıurfalılara ve bölge insanlarına örnek olsun. İnşallah yeni yetişen nesil de sizin ile aynı duyarlılığı taşır. Sizin gibi öğretmenlere, hocalara çok ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyoruz, Allah hayrınızı kabul etsin. Sekiz yüz bin öğrencimiz adına size teşekkür ediyorum." dedi.

Emekli öğretmen Ayşe Parmaksız ise "İmkanım olursa ileride yine eğitime katkı sağlayacağım. Türk milleti eğitimle yükselir. Ben de eğitimciyim. Emekliliğimde de çevreme katkım devam ediyor. Okuyamamış, eğitim imkanından mahrum olanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yılların birikimi olan bu parayı eğitimli nesillerin yetişmesi için bağışlıyorum." diye konuştu.

Vali Erin, tören sonrası Parmaksız'a, günün anısına bir fincan takımı hediye etti.

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