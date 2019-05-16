Emekli öğretmenden 'kırkyama' sergisi

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'de yaşayan emekli öğretmen Nalan Sezgen Çelebi, son yıllarda moda olan ve 'Patchwork' denilen el işi sanatı eserlerinden oluşan bir sergi açtı. 'Kırkyama' da denilen el işi sergisinde 200 farklı el işi Tire Tarihi Bedesten'de sergilendi.

Sergide kırkyama ile hazırlanan eserlerin yanı sıra el işi ürünler olan çanta, masa örtüsü ve yatak örtüsü gibi bir çok ürün ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Eski yıllarda yapılan kalan parçaları değerlendirmek için yapılan bir el işi olan kırkyama 'yokluğun sanatı' olarak da adlandırılıyor.

‘TÜRK KÖKENLİ BİR EL İŞİ’

Başlangıçta stres atmak için yaptığı kırkyamalar ile açtığı sergi hakkında bilgi veren Nalan Sezgen Çelebi, "Kırkyama, eskiden ninelerimizin kalan parçaları değerlendirmek için yaparak başlattıkları, Türk kökenli olduğunu bildiğim bir el işi. Son yıllarda dünyada da 'Patchwork' adı altında popüler oldu. İğneyle iş yapmayı, dikiş dikmeyi sevdiğim için yıllardır hobi olarak yapıyordum. Herkesin boş zamanlarını değerlendirecek bir uğraşı olmalı diye düşünüyorum. İnsanlar günümüzde boşluğa düştükleri zaman böyle el işlerine yönelebilirler. 32 yıl öğretmenlik yaptım oldukça yorucu ve stresli bir işti. Bu el işlerini yaparak, o yaşadığım stres attığımı düşünüyorum. Çok severek yaptığım için kırkyamayı ölünceye kadar yaparım" dedi.

Sergi, 21 Mayıs'a kadar gezilebilecek.