Hayvan sevgisini sunduğu hizmetle fırsata da dönüştüren Küstü, biri evinde olmak üzere altı köpeğin de her türlü ihtiyacıyla ilgileniyor.

Küstü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece ilçe merkezinde değil, şehirlerarası talepler için de cevap verdiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"İnsanlar besledikleri hayvanları farklı şehirlere götürmek istiyor. Hayvanları hastalanan ve nakil isteyenlere de yardımcı oluyorum. İstanbul, Ankara, İzmir ve Çorum gibi illere aracımla hayvan nakli yaptım. Bu durum insanların hoşuna gidiyor. İnsanlar bu uygulamamı görünce çok seviniyor, mutlu oluyor. Herkes mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Burada hayvanları sevmek ve hayata bakış açısı çok önemli. Köpeğini gezdirmek isteyenler de çağırıyor. Uygulamayı görenler sosyal medyadan bana ulaşıyor. Görenler şaşırıyor. Çevremdekiler ve arkadaşlarım bana hep destek verdi."

- Taksinin müşterileri uygulamadan memnun

Mahallede 3 köpeği olan organizasyon şirketi sahibi Pınar Uzelli de sokakta bulduktan sonra barınağa gitmemesi için sahiplendiği köpeğine gözü gibi baktığını ifade etti.

Hayvanları için taksiyi çok sık kullandığını belirten Uzelli, "Yazın mutlaka 2-3 kez denize götürüyorum. Aşı ve tıraş gibi gereksinimleri için veterinere giderken de Savaş Bey bize çok yardımcı oluyor. Kendi aracım yok. Bu bizim için büyük bir şans. Bu yüzden çok mutluyum." dedi.