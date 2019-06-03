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Emekli öğretmenden "pet taksi" hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

Muğla'da, taksicilik yapan emekli öğretmen 60 yaşındaki Yakup Savaş Küstü, 6 yıldır "pet taksi" adını koyduğu aracıyla evcil hayvanlar için de hizmet veriyor - Yakup Savaş Küstü: - "Hayvanları hastalanan ve nakil isteyenlere de yardımcı oluyorum. İstanbul, Ankara, İzmir ve Çorum gibi illere aracımla hayvan nakli yaptım" - Taksinin müşterilerinden Pınar Uzelli: - "Yazın mutlaka köpeğimi 2-3 kez denize götürüyorum. Aşı ve tıraş gibi gereksinimleri için veterinere giderken de Savaş Bey bize çok yardımcı oluyor"

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, taksicilik yapan emekli öğretmen Yakup Savaş Küstü, "pet taksi" adını verdiği aracıyla 6 yıldır evcil hayvanları da taşıyor.

Bodrum'da yaşamını sürdüren 60 yaşındaki bir çocuk babası Yakup Savaş Küstü, severek yaptığı matematik öğretmenliğinden emekli olunca taksiciliğe başladı.

Eskiçeşme Mahallesi'ndeki durakta yaklaşık 6 yıldır direksiyon sallayan Küstü, sadece insanlara değil, hayvanlara da hizmet etmekten mutluluk duyuyor.

Çevresinde "hayvan dostu" olarak bilinen Küstü, müşterilerinden bazılarının "Taksilere hayvanları almıyorlar." sözleri üzerine vermeye başladığı hizmetle, durumu sorun olmaktan çıkardı.

Aracının temizliğine de dikkat eden Küstü, bir hayvan taşıyacağında koltuklara kılıf takıyor. Yolculuğun ardından araçta detaylı temizlik yapan Küstü, kedileri kafeste, köpekleri bagajda taşıyor.

Hayvan sevgisini sunduğu hizmetle fırsata da dönüştüren Küstü, biri evinde olmak üzere altı köpeğin de her türlü ihtiyacıyla ilgileniyor.

- "Köpeğini gezdirmek isteyen de çağırıyor"

Küstü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece ilçe merkezinde değil, şehirlerarası talepler için de cevap verdiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"İnsanlar besledikleri hayvanları farklı şehirlere götürmek istiyor. Hayvanları hastalanan ve nakil isteyenlere de yardımcı oluyorum. İstanbul, Ankara, İzmir ve Çorum gibi illere aracımla hayvan nakli yaptım. Bu durum insanların hoşuna gidiyor. İnsanlar bu uygulamamı görünce çok seviniyor, mutlu oluyor. Herkes mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Burada hayvanları sevmek ve hayata bakış açısı çok önemli. Köpeğini gezdirmek isteyenler de çağırıyor. Uygulamayı görenler sosyal medyadan bana ulaşıyor. Görenler şaşırıyor. Çevremdekiler ve arkadaşlarım bana hep destek verdi."

- Taksinin müşterileri uygulamadan memnun

Mahallede 3 köpeği olan organizasyon şirketi sahibi Pınar Uzelli de sokakta bulduktan sonra barınağa gitmemesi için sahiplendiği köpeğine gözü gibi baktığını ifade etti.

Hayvanları için taksiyi çok sık kullandığını belirten Uzelli, "Yazın mutlaka 2-3 kez denize götürüyorum. Aşı ve tıraş gibi gereksinimleri için veterinere giderken de Savaş Bey bize çok yardımcı oluyor. Kendi aracım yok. Bu bizim için büyük bir şans. Bu yüzden çok mutluyum." dedi.

Evinde 3 köpek besleyen Yeşim Güngör de mahallenin hayvansever taksicisi Savaş Küstü'yü verdiği hizmetten dolayı hep takdir ettiğini dile getirdi.

Mahallede 9 köpeğinin olduğunu aktaran Güngör, şunları söyledi:

"Bodrum'da benim gibi vasıtası olmayanlar için hayvanı gezmeye veya veterinere götürmek çok zor. Birçok taksi durağındaki arkadaşlarla tartışmalarımız oluyordu. Savaş Bey, dün veterinere yaralı bir hayvan yetiştirdi. Nerede olursak olalım, semt hiç fark etmiyor, bir telefonumuzla geliyor. Benim için bu çok önemli. Çok büyük vicdan sahibi bir insan. Bu tür taksicilerin artmasını diliyoruz. Hijyen kurallarına da çok dikkat ettiğini söyleyebilirim. Aracına özel köpek yatakları alıyor, birini götürdükten sonra temizleyip yeni hayvanı ondan sonra taşıyor."

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