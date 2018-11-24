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Emekli öğretmene 33 yıl sonra duygulandıran sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 18:04 | Son Güncelleme

Sakarya'dan Kars'a gelen Gülfe Düzcan'ın 33 yıldır görmediği ilkokul öğretmeni Naim Betos'a 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı sürpriz ziyaret, duygu dolu anlara neden oldu - Emekli öğretmen Naim Betos: "Bu kadar yıl sonra vefalı öğrencimin kalkıp Kars'a gelmesini nasıl anlatacağımı bilemiyorum, çok mutlu oldum"

Gülfe Düzcan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Sakarya'dan Kars'a gelerek, 33 yıldır görmediği öğretmeni Naim Betos'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hava yoluyla, eşi Davut Düzcan ile Kars'a gelen Gülfe Düzcan, emekli öğretmen Naim Betos'un evine gitti.

Zili çalan Düzcan'a kapıyı açan Betos, önce 33 yıl önceki öğrencisini tanıyamadı. Kendisine çiçek vererek elini öpen öğrencisini hatırlayan Betos, gözyaşlarına hakim olamadı.

Birbirlerine sarılarak gözyaşı döken Düzcan ile Betos, 33 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Betos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duygularını belirtmekte zorlandığını dile getirerek, "Bu kadar yıl sonra vefalı öğrencimin kalkıp Kars'a gelmesini nasıl anlatacağımı bilemiyorum, çok mutlu oldum." dedi.

Öğrencisini uzun yıllar sonra karşısında gördüğü için duygulandığını anlatan Betos, "Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Açmabaşı köyünde 33 yıl önce öğrencimdi. Oraların bende çok hatıraları var, çok iyi bir köydü, insanları çok sıcaktı. En iyi görevlerimden birisini orada yaptım. Oradaki hatıraları hiç unutamadım, onlara çok teşekkür ederim. Böyle bir sürpriz beklemiyordum, oralardan buralara gelmesini düşünmedim, uzak bir mesafe." ifadelerini kullandı.

Betos, Öğretmenler Günü'nde böyle bir sürprizin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Öğrencimin oralardan buraya gelmesi kadar beni mutlu edecek, hele bu özel günde başka bir şey olamaz. Beni çok mutlu etti. Öğretmenliğimin güzel geçtiği bir yerden öğrencimin buraya kadar gelmesi çok özel bir olay. Ailem olarak hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Hep diyordum, bir gün öğretmenimi bulacağım"

Gülfe Düzcan da her zaman öğretmenini ziyaret etmek istediğini belirterek, "Benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Çocukluğumuz köyde geçti, sonra Sakarya merkeze taşındık. Hep diyordum, bir gün öğretmenimi bulacağım, hep aklımdaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Naim öğretmene ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Düzcan, şunları kaydetti:

"Sosyal medyadan araştırdım, ismi yok, hiçbir yerden çıkmıyor. 4 ve 5. sınıfı hocamızla okuduk ama 1, 2 ve 3. sınıfı da sanki Naim öğretmenimden öğrenmiş gibiydik. Öğretmenime ulaşmak için Kars'ta birçok yeri aradım. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden çok yere aktardılar beni, çabalar sonucu akrabasına ulaştım. İlk olarak telefonla görüştüm. Şimdi gördüğümde mutlu oldum."

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Emekli öğretmen Naim Betos Gülfe Düzcan Kars sakarya

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