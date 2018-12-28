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Emekli öğretmeni öldürüp, video çeken hırsız tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 16:06 | Son Güncelleme

MERSİN'de hırsızlık için girdiği evde, emekli öğretmen İbrahim Yürümez'i (67) bıçaklayarak öldürdükten sonra, cesetle birlikte videosunu çekip, arkadaşına gönderen 15 yaşındaki Yusuf G.  tutuklandı.

Emekli öğretmeni öldürüp, video çeken hırsız tutuklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de hırsızlık için girdiği evde, emekli öğretmen İbrahim Yürümez'i (67) bıçaklayarak öldürdükten sonra, cesetle birlikte videosunu çekip, arkadaşına gönderen 15 yaşındaki Yusuf G. tutuklandı.
Olay, 27 Aralık'ta Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan emekli öğretmen İbrahim Yürümez'in evine giden Yusuf G. zili çaldı. Bir müddet sonra kapıyı açan Yürümez'i itip eve giren Yusuf G., salondaki televizyonu almak istedi. Yaşanan kargaşada cebindeki bıçağı çıkaran şüpheli, Yürümez'i bıçaklayarak öldürdü. Cesetle birlikte çektiği videoyu bir arkadaşına gönderen Yusuf G., ardından televizyonu alarak olay yerinden kaçtı. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine giden polis, Yürümez'in cansız bedeniyle karşılaştı. Görgü tanıklarının ifadesini alan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Yusuf G.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli burada yapılan sorgusunda, emekli öğretmenin kendine cinsel tacizde bulunduğunu, cinayeti bu yüzden işlediğini iddia etti. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Yusuf G. tutuklandı.

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Emekli öğretmeni öldürüp, video çeken hırsız tutuklandıEmekli öğretmeni öldürüp, video çeken hırsız tutuklandı

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