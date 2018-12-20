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Emekli öğretmenin katil zanlısı sevgililere gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 13:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 11 ay önce evinde bıçaklanarak öldürülen emekli öğretmen Faik Akyol'un (61) katil zanlısı olarak sosyal medyadan tanıştığı komşusu Derya S.(37) ve erkek arkadaşı Ü.Ü.

Emekli öğretmenin katil zanlısı sevgililere gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 11 ay önce evinde bıçaklanarak öldürülen emekli öğretmen Faik Akyol'un (61) katil zanlısı olarak sosyal medyadan tanıştığı komşusu Derya S.(37) ve erkek arkadaşı Ü.Ü. gözaltına alındı.
Geçtiğimiz 10 Ocak günü, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Dostlar 4 Sitesi'nin 5'inci katında oturan emekli öğretmen Faik Akyol'dan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde eve geldi. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeri giren yakınları, Akyol'u balkonda kanlar içerisinde buldu. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Akyol'un boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, öldürüldüğünü tespit etti. Polisin yaptığı incelemede, salonda yaşanan arbede sırasında bıçaklanan Faik Akyol'un, karın bölgesine kıyafetleriyle tampon yaptığı, sürünerek balkona çıktığı burada yaşamını yitirdiği belirlendi. Faik Akyol'un eşi Fatma Akyol'un, torunlarına bakmak için İzmir'deki kızının yanına gittiği bu nedenle de emekli öğretmenin evde yalnız olduğu ortaya çıktı.
CİNAYET BÜRO EKİPLERİ PARMAK İZİ BULDU
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akyol'un katil ya da katillerini bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinde de parmak izi incelemesi yaptı. İncelemede, Akyol'un kadın komşusu Derya S.'nin parmak izi tespit edildi. Faik Akyol ve Derya S.'nin sosyal paylaşım sitesinde tanıştıkları belirlendi. Yaklaşık 11 ay süren inceleme sonunda yeterince delile ulaşan ekipler, geçtiğimiz salı günü Derya S. ve erkek arkadaşı Ü.Ü'yü gözaltına aldı. Derya S. ifadesinde, sosyal medyadan tanıştığı Faik Akyol'un daire aradığını, kendisine yardım ettiğini, oturduğu sitede ev bulduğunu anlattı. Akyol'un taşındıktan sonra kendisine yakınlık duyduğunu ancak kendisinin bundan rahatsız olduğunu ileri süren Derya S., cinayeti bu nedenle işlediğini iddia etti. Derya S. ve erkek arkadaşı Ü.Ü., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Emekli öğretmenin katil zanlısı sevgililere gözaltıEmekli öğretmenin katil zanlısı sevgililere gözaltıEmekli öğretmenin katil zanlısı sevgililere gözaltıEmekli öğretmenin katil zanlısı sevgililere gözaltı

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