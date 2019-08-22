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Emekli öğretmenin kayalıklarda cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 16:31 | Son Güncelleme

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, emekli öğretmen Mücayde Ertürk'ün (68) deniz kenarındaki kayalıklara vuran cansız bedeni bulundu.

Emekli öğretmenin kayalıklarda cansız bedeni bulundu

Mithat ÜNAL/BOZYAZI (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, emekli öğretmen Mücayde Ertürk'ün (68) deniz kenarındaki kayalıklara vuran cansız bedeni bulundu.
Bozyazı sahiline öğle saatlerinde gelenler, deniz kenarındaki kayalıklarda kadının hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Boğulduğu sanılan kadının, emekli öğretmen Mücayde Ertürk olduğu tespit edildi. Ertürk'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bozyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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