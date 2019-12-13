Emekli olacak imamlarının köyde kalması için imece usulü ev yaptılar

DOBOJ (AA) - MELİKA BALİC - Bosna Hersek'in kuzeyindeki Doboj şehrinin Mravici köyü ahalisi, emekli olmaya hazırlanan 40 yıllık imamları Sabit Siljic'in köyde kalması için imece usulü ev yaptı.

Motosiklet tutkusuyla da tanınan ve 40 yıldır aynı köyde görev yapan Siljic, 6 ay sonra emekli olup memleketi Lukavica'ya taşınmanın planlarını yaparken, köy sakinleri kendi aralarında topladıkları parayla ona ev yaparak, artık köyden biri olarak gördükleri imamın emeklilikte de kendileriyle yaşamasını istedi.

AA muhabirine konuşan imam Siljic, köylülerin kendisi için başlattığı bu girişimden çok duygulandığını anlatarak, "Dile kolay, tam 40 yıldır buradayım. Onlar bana, ben onlara çok alıştık. İmamlığımın neredeyse tamamı burada geçti. Burada kocaman bir aile olduk." ifadelerini kullandı.

Emekliliğinin yaklaşmasıyla köy sakinlerinin de hal ve tavırlarından buradan ayrılmasını istemediklerini anladığını dile getiren Siljic, "Bir gün belediye başkanını da alıp yanıma geldiler. Artık mevcut imam evini kullanamayacağımdan benim için bir ev yapacaklarını ve buna karşı gelmememi söylediler." ifadelerini kullandı.