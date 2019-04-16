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Emekli oldu, dükkanından kopamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 10:54 | Son Güncelleme

BURDUR'da yaklaşık 40 yıl kunduracılık yaptıktan sonra 2001 yılında emekli olan Şeref Tecimer (82), mesleğini bırakmasına rağmen dükkanından kopamadı.

Emekli oldu, dükkanından kopamadı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da yaklaşık 40 yıl kunduracılık yaptıktan sonra 2001 yılında emekli olan Şeref Tecimer (82), mesleğini bırakmasına rağmen dükkanından kopamadı. Tecimer, her gün gittiği eski dükkanında ikindi vaktine kadar vakit geçiriyor.
Burdur'da yaklaşık 40 yıl kunduracılık yapan Şeref Tecimer, 2001 yılında mesleği bıraktı. 12 çırak yetiştiren Tecimer, mesleğini bırakmasına rağmen dükkanından kopamadı. Her sabah kendisine ait olan, içinde çeşitli malzemelerin bulunduğu, kullanılmayan dükkana gelen Şeref Tecimer, burada oturup vakit geçiriyor. Zaman zaman iş yerine gelen arkadaşlarıyla sohbet eden Şeref Tecimer, bazen de yetiştirdiği çırakları iş yerlerinde ziyaret ederek, onlara yardım ediyor.
Şeref Tecimer, "1961 yılında kunduracılığa başladım. Yaklaşık 40 sene imalat yaptım. 12 çırak yetiştirdim. Bunların hepsi de imalat yapıyordu. Şimdi her taraf fabrikasyon ayakkabı oldu. Ben de 2001'de emekli oldum" dedi.
'HAYATIM BU SANATLA GEÇTİ'
Kunduracılığın baba mesleği olduğunu söyleyen ve her gün dükkanına geldiğini belirten Tecimer, "Dükkan kendime ait. Evim buraya yakın. Her gün saat 11.00'de geliyorum. İkindi namazına kadar burada vakit geçiriyorum. İkindi namazından sonra eve gidiyorum. Hayatım bu sanatla geçti. Nerede vakit geçireceğim" diye konuştu.
'BABAMIN MESLEĞİNİ DEVAM ETTİRDİM'
İlkokulu 1949 yılında bitirdikten sonra önce bakırcılık mesleğinde çıraklık yaptığını, o mesleği istemediği için kunduracı çıraklığına başladığını anlatan Tecimer, "1950 senesinde kunduracı çıraklığına başladım. 1959'da kalfa oldum. Askerlik görevimi yapıp geldikten sonra 1961'de kendi iş yerimi açtım. Nasipmiş babamın mesleğini devam ettirdim" diye konuştu.
'HEM SANATI, HEM AHLAKI ÖĞRETTİ'
Tecimer'in damadı Adnan Şencan ise, "1985 yılında ilkokulu bitirdikten sonra babam ve dedem beni Şeref Tecimer'in yanına çırak olarak verdi. O günden bu yana mesleğimi devam ettiriyorum. Bize bu süreçte hem sanatı, hem ahlakı düzgün bir şekilde öğretti. Sevilen sayılan bir usta ve insandır. Bize her şeyiyle örnek oldu. Elimizden tuttu. Allah nasip etti besleyip, büyüttüğü kızıyla evlendim. Beraber çok çalıştık. Hacı sandaletleri, örgülü ayakkabı ürettik. Bizi görüp, gözetir. Onun sayesinde ayakta duruyoruz" şeklinde konuştu.

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Emekli oldu, dükkanından kopamadıEmekli oldu, dükkanından kopamadıEmekli oldu, dükkanından kopamadı

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