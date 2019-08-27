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Emekli oldu, kahvehane köşeleri yerine seracılığı seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

Tokat’ta emekli olduktan sonra evinin bahçesinde sera kuran Bülent İçmez, kahvehane nedir bilmediğini ifade ederek, “Hayatım boyunca kahvede oturmadım, doğa ile ilgileniyorum” dedi.Kemer Mahallesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Bülent İçmez (64), emekli olduktan sonra bahçesine sera yaptı.

Emekli oldu, kahvehane köşeleri yerine seracılığı seçti

Tokat’ta emekli olduktan sonra evinin bahçesinde sera kuran Bülent İçmez, kahvehane nedir bilmediğini ifade ederek, “Hayatım boyunca kahvede oturmadım, doğa ile ilgileniyorum” dedi.
Kemer Mahallesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Bülent İçmez (64), emekli olduktan sonra bahçesine sera yaptı. 25 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki serasında domates, biber, salatalık, maydanoz, marul gibi sebzeleri organik olarak yetiştirmeye başlayan İçmez, zamanın büyük bir kısmını serada geçiriyor. Yaklaşık 15 yıldır evi ve ailesinin yanı sıra komşularının ücretsiz olarak sebze ihtiyacını karşılayan İçmez, ayrıca bahçesinde üzüm bağının yanı sıra çiçeklerle de yakından ilgileniyor. Kahvehane köşelerinde zaman geçirmek yerine doğa ile iç içe olmayı tercih ederek üretim yapmayı tercih ettiğini belirten İçmez, “Emekli olduktan sonra hobi olarak uğraşmak için sera yaptım. Yaklaşık 15 yıldır bu sera ile uğraşıyorum. Kahvehane nedir bilmem, hayatım boyunca kahvede oturmadım. Sadece uğraşı, zamanın değerlendirmek için sera yaptım. Çocuklarım, kardeşlerim, torunlarım pazar yerine gitmez seraya gelir. Burada canlarının istediği kadar evlerinin sebze ihtiyaçlarını karşılarlar. Emeklilere de tavsiye ederim, boşta kahvelerde oturacaklarına en azında böyle kendilerine bir meşgale bulsunlar. Yetiştirdikleri fideleri, çiçekleri, ağaçları yerleri yoksa doğaya diksinler” dedi.
Doğa ile yakından ilgilendiğini, binin üzerinde fidan diktiğini ifade eden İçmez, seranın yanı sıra üzüm bağı, 100-150’ye yakın gül ağacı ve çiçekleri olduğunu sözlerine ekledi.

Emekli oldu, kahvehane köşeleri yerine seracılığı seçti

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