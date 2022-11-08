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Emekli olmak için kaç gün gerekli, prim günü nasıl hesaplanır? Erkekler ve kadınlarda en düşük prim gün sayısıyla emekli olunabilecek durumlar nelerdir?

08.11.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigortalı olarak çalışan ve belirli şartları sağlamış olan kişiler için emeklilik yaşı oldukça merak konusudur. Emeklilik yaşı belirli kriterlere göre farklılık göstermektedir. Emeklilik yaşı çalışılmaya başlanılan gün ve sigortaya dâhil edilmesiyle hesaplanabilir. Emekli olmak için gerekli prim ve çalışılan gün sayısının dolması ile emeklilik yaşı ortaya çıkmaktadır. Erkekler ve kadınlarda en düşük prim gün sayısıyla emekli olunabilecek durumlar nelerdir?

Emekli olmak için kaç gün gerekli, prim günü nasıl hesaplanır? Erkekler ve kadınlarda en düşük prim gün sayısıyla emekli olunabilecek durumlar nelerdir?

Emeklilik şartlarını karşılayan herkes emekli olmaya hak kazanabilir. Bu şartlar sigorta giriş tarihi, yaş, cinsiyet, sigorta türü ve çalışılan mesleğe göre farklılık gösterse de en önemli iki şart yaş ve ödenen prim gün sayısıdır. Emekli olmak için kişinin nereden emekli olacağı ve prim gün sayısı etken olmaktadır. Kadın ve erkekler için emeklilik yaşı farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılık kadınlar ve erkekler için tamamlanması gereken prim gün sayısı ile karşımıza çıkmaktadır. Erkekler ve kadınlarda en düşük prim gün sayısıyla emekli olunabilecek durumlar nelerdir?

Emekli olmak için kaç gün gerekli?

Emekli olmak için belirli şartları karşılamış olmak gereklidir. Bunun ilk şartı sigortalı bir şekilde belirli bir gün sayısı ile çalışmış olmak gereklidir. Aynı zamanda kişinin tamamlanması gereken prim gün sayısı da buna dâhildir. Emekli olmak için kişinin yaşı, cinsiyeti, sigorta türü ve çalıştıkları gün ile değişiklik göstermektedir. Emekli olmak için ortalama 3600-7200 prim gün sayısı olmakla birlikte prim günü yine sektöre, sigorta türüne ve cinsiyete göre değişiklik göstermektedir.

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Erkekler ve kadınlarda en düşük prim gün sayısıyla emekli olunabilecek durumlar nelerdir?

Emekli olmak için en önemli husus belirlenmiş olan prim gün sayısı tamamlanmış olmalıdır. Bağlı olunan sigorta türü, cinsiyet ve yaş kişinin emekli olmasını ve prim gün sayısını etkilemektedir. Erkekler ve kadınlarda emeklilik yaşı ve tamamlanması gereken prim gün sayısı değişiklik göstermektedir. Emeklilik yaşı işe giriş tarihine göre farklılık göstermektedir. Kadınlarda en düşük prim gün sayısıyla emekli olunabilecek durumlar ise şu şekildedir:

  • Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı bir işe başlamış olanların 3600 prim günü tamamlaması ve 15 yıl sigortalı çalışması yeterli olacaktadır. Kadınlarda emeklilik yaşı olarak ise 50 olarak belirlenmiştir.

Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de emekli olma durumu farklılık göstermektedir. Erkeklerde en düşük prim gün sayısıyla emekli olunabilecek durumlar ve erkeklerde emeklilik yaşı ise şu şekildedir:

  • Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı bir işe başlamış olanların 3600 prim günü tamamlaması ve 15 yıl sigortalı çalışması yeterli olacaktadır. Erkeklerde emeklilik yaşı olarak ise 55 olması gerekmektedir.

Bu şartlar altında hem kadınlar hem erkekler tamamlanması gereken prim gün sayısı olarak 3600 gün olması hâlinde emekli olabilmektedir. Emeklilik yaşı ise farklılık göstermektedir.

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