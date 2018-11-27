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Emekli Orgeneral Hurşit Tolon telefonda kendisini dolandıranlarla yüzleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırılmasına ilişkin davada ilginç anlar yaşandı. 2 kişinin yargılandığı davada, Emekli Orgeneral Tolon, kendisini dolandıranlarla ilk kez yüzleşti.

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon telefonda kendisini dolandıranlarla yüzleşti

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan Suriye uyruklu Hıssan Al Jasem ile müşteki Hurşit Tolon ve tarafların avukatları katıldı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Mehmet Çiftçi ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.

Üzerine atılı suçu kabul etmeyen Çiftçi, yaralama suçundan cezaevinde bulunduğunu, yaraladığı akrabalarının kendisine iftira attığını öne sürdü.

Suriye uyruklu sanığı tanımadığını belirten Çiftçi, fotoğraf teşhislerini de reddetti. Çiftçi, "Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki bu kişileri ilk kez görüyorum. Telefonla kimseyi dolandırmadım. Akrabalarımla kavga ettik, yaralandılar. Bana iftira atıyorlar. Ben o tarihte yaralama dolayısıyla polis tarafından da aranıyordum. Bu işi yapmam söz konusu değil." dedi.

Sanık Hıssan Al Jasem de 4 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, bir süre akrabalarının yanında kaldıktan sonra gittiği Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Mehmet Çiftçi ile tanıştığını söyledi.

Çiftçi'nin "Sana iş bulalım, bizimle çalış." teklifi üzerine bu kişilerle çalışmaya başladığını savunan sanık, mahkeme başkanının işin ne olduğunu sorması üzerine, "Emanetleri alıp nakledeceğimi söylediler" yanıtını verdi.

Hıssan Al Jasem, kandırıldığını anlayınca bildiklerini polise anlattığını da kaydetti.

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"BENİM VE AİLEMİN KİMLİK BİLGİLERİNİ BİLİYORDU"

Müşteki Hurşit Tolon ise evine faks ve internet için bağlattıkları oğlunun adına kayıtlı telefonu arayıp kendisini Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde terörle mücadele grup amiri Menderes Utku olarak tanıtan kişinin, "Hesabınızdan terör örgütlerine para yatırılmış. Şu anda MASAK bankada operasyon yapıyor. Bankaya gitmeniz gerekiyor." dediğini aktardı.

Telefondaki kişinin kendisi ve yakınlarının tüm kimlik ve hesap bilgilerine sahip olduğuna dikkati çeken Tolon, "Ben bankanın Bahçelievler şubesine hesabımı kapatmak üzere gittim. Telefondaki kişi sürekli konuşuyor, telefonu kapatmama müsaade etmiyordu. Bir yandan da 'Savcım' diye hitap ettiği 3'üncü bir kişiyle görüşüyormuş gibi davranıyordu. Şubenin önüne gittiğimde trafik polisleri geldi ve aracımı çekmemi istedi. Çok müşkül durumda kaldım. Telefondaki kişi bunu kullandı. Parayı devlet adına alıp geri vereceklerini söyledi. Bu sırada aracın yanına Hıssan Al Jesem olduğunu sonradan öğrendiğim kişi geldi. 12 bin 620 doları bu kişiye verdim." şeklinde beyanda bulundu.

Tolon, Hıssan Al Jesem'i teşhis etti, Çiftçi'nin sesinin telefonda konuştuğu kişinin sesine benzediğini dile getirdi.

Hıssan Al Jesem'in avukatı İlyas Adıgüzel, müvekkilinin kandırıldığını, suç işleme kastıyla hareket etmediğini ve eyleme dahil olmadığını söyleyip, tahliye ve beraat istedi.

Mehmet Çiftçi'nin avukatı da Hıssan Al Jesem'in beyanıyla müvekkiline suç isnat edildiğini, müvekkilinin yaralama suçundan arandığı ve köyde saklandığı dönemde dolandırıcılık suçunu işlemesinin söz konusu olmayacağını öne sürdü.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Ocak 2019'a erteledi.

Ankara'da temmuz ayında kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtarak aralarında emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un da bulunduğu 8 kişiyi toplam 400 bin lira dolandıran biri Suriye uyruklu 2 zanlı tutuklanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hurşit Tolon emekli orgeneral dolandırıcılık

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