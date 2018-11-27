Emekli Orgeneral Hurşit Tolon telefonda kendisini dolandıranlarla yüzleşti

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan Suriye uyruklu Hıssan Al Jasem ile müşteki Hurşit Tolon ve tarafların avukatları katıldı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Mehmet Çiftçi ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.

Üzerine atılı suçu kabul etmeyen Çiftçi, yaralama suçundan cezaevinde bulunduğunu, yaraladığı akrabalarının kendisine iftira attığını öne sürdü.

Suriye uyruklu sanığı tanımadığını belirten Çiftçi, fotoğraf teşhislerini de reddetti. Çiftçi, "Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki bu kişileri ilk kez görüyorum. Telefonla kimseyi dolandırmadım. Akrabalarımla kavga ettik, yaralandılar. Bana iftira atıyorlar. Ben o tarihte yaralama dolayısıyla polis tarafından da aranıyordum. Bu işi yapmam söz konusu değil." dedi.

Sanık Hıssan Al Jasem de 4 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, bir süre akrabalarının yanında kaldıktan sonra gittiği Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Mehmet Çiftçi ile tanıştığını söyledi.

Çiftçi'nin "Sana iş bulalım, bizimle çalış." teklifi üzerine bu kişilerle çalışmaya başladığını savunan sanık, mahkeme başkanının işin ne olduğunu sorması üzerine, "Emanetleri alıp nakledeceğimi söylediler" yanıtını verdi.