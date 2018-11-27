Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'u dolandıranlar hakim karşısında

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ESKİ Birinci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon'u, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandıran, biri Suriye uyruklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Suriye uyruklu sanık Hıssan Al Jasem, diğer sanık Mehmet Çiftçi, müşteki Hurşit Tolon ve taraf avukatları katıldı. Başka bir suçtan tutuklu olduğunu söyleyen sanık Mehmet Çiftçi, suçlamaları kabul etmeyerek, "Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki bu kişileri ilk kez görüyorum. Telefonla kimseyi dolandırmadım" dedi. Sanık Hıssan Al Jasem de 4 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, Mehmet Çiftçi ile Şanlıurfa'da tanıştığını söyledi. Çitçi'nin kendisine iş bulacağını söylediğini anlatan sanık Al Jasem, mahkeme başkanının "Ne işi" diye sorması üzerine, "Emanetleri alıp nakledeceğimi söyledi" cevabını verdi. Sanık Al Jasem, kandırıldığını anlayınca bildiklerini polise anlattığını da söyledi.

TOLON: 12 BİN 620 DOLARI TESLİM ETTİM

Mahkemede ifade veren Hurşit Tolon da, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde terörle mücadele grup amiri Menderes Utku adıyla kendisini aradıklarını belirterek, "Hesabınızdan terör örgütlerine para yatırılmış. Şu anda MASAK bankada operasyon yapıyor. Bankaya gitmeniz gerekiyor" dediklerini anlattı. Tolon ifadesine şöyle devam etti:

"Ben bankanın Bahçelievler şubesine hesabımı kapatmak üzere gittim. Telefondaki kişi sürekli konuşuyor, telefonu kapatmama müsaade etmiyordu. Bir yandan da 'Savcım' diye hitap ettiği 3'üncü bir kişiyle görüşüyormuş gibi davranıyordu. Şubenin önüne gittiğimde trafik polisleri geldi ve aracımı çekmemi istedi. Çok müşkül durumda kaldım. Telefondaki kişi bunu kullandı. Parayı devlet adına alıp geri vereceklerini söyledi. Bu sırada aracın yanına bir kişi geldi. 12 bin 620 doları bu kişiye verdim."

SANIKLARI TEŞHİS ETTİ

Tolon, mahkeme salonunda sanık Al Jesem'i teşhis ederken, konuştuğu sesin de Çiftçi'ye ait olduğunun söyledi.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

