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Emekli Orgeneral Küpeli son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:24 | Son Güncelleme

Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı da yapan emekli Orgeneral Fikret Küpeli'nin cenazesi, İzmir'de toprağa verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de 87 yaşında vefat eden emekli Orgeneral Fikret Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı.

Kentte karaciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Küpeli için Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Fikret Küpeli'nin çocukları Akın ile Avni Küpeli ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi ve vatandaşlar katıldı.

Küpeli'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında top arabasına konuldu. Cenaze, aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1932'de doğan Küpeli, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı yapmıştı.

Emekli Orgeneral Küpeli son yolculuğuna uğurlandı

- Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı da yapan emekli Orgeneral Fikret Küpeli'nin cenazesi, İzmir'de toprağa verildi

Emekli Orgeneral Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Orgeneral Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Orgeneral Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Orgeneral Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Orgeneral Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Orgeneral Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Orgeneral Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Orgeneral Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Orgeneral Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Orgeneral Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Orgeneral Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Orgeneral Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Orgeneral Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Orgeneral Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı
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