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- EMEKLİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 12:29 | Son Güncelleme

Beykoz'da emekli özel harekat polisi aracında ölü bulundu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)
Beykoz'da emekli özel harekat polisi aracında ölü bulundu. Polis ekipleri göğsünden tek kurşunla vurulmuş olarak bulunan 49 yaşındaki Zeki Ay'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Olay 08.30 sıralarında Riva yolu ormanlık alan girişinde meydana geldi. İddialara göre 33 RZ 970 plakalı aracın şoför koltuğunda hareketsiz bir kişinin olduğunu gören belediye temizlik ekipleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri göğsünden vurulmuş kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Olay yeri ekipleri ve savcı araç ve çevresinde geniş çaplı çalışma yaptı
Polis ekiplerince yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kişinin emekli özel harekat polisi 49 yaşındaki Zeki Ay olduğu belirlendi. Haberi alarak olay erine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. 4 çocuk babası Ay'ın cenazesi çalışmalarından ardından Paşabahçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayın intihar olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduran polisin çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Aracın görüntüsü
-Aracın içindeki cenazenin görüntüsü
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Yakınlarının görüntüsü
-Ağlarken görüntüsü
-Cenazenin araçtan çıkarılması
-Cenaze aracına konması
-Genel ve detay görüntüler

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