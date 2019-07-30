Emekli özel harekatçılardan Anayasa Mahkemesi önünde protesto

Ankara Emekli Özel Harekatçılar Derneği üyeleri, Anayasa Mahkemesi'nin 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlerle ilgili verdiği 'hak ihlali' kararını basın açıklaması ile protesto etti.

Emekli Özel Harekatçılar Derneği üyesi yaklaşık 30 kişi, Anayasa Mahkemesi önünde toplanarak, karara tepki gösterdi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan grup, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Dernek Başkanı Celal Ertaş, Anayasa Mahkemesi'nin kararının, çukur ve barikat terörü ile ülkenin bölünmez bütünlüğünü bozmaya çalışan, halkı korku ve endişeye sevk eden PKK terör örgütüne destek verir nitelikte olduğunu savundu. Ertaş "Sayın Cumhurbaşkanımızın da tespit ve ifade buyurduğu gibi bildiri yayınlayan sözde 'Akademisyen Müsveddesi' olan kişilerin bildirisini haklı çıkarır nitelikte Anaysa Mahkemesi'nce lehine 'hak ihlali' kararı verilmiştir. Anayasa Mahkemesi, çukur ve barikat operasyonlarında vatan için canını feda eden 793 şehidimizin, binlerce gazimizin, vatanı için canını vermekten çekinmeyen vatan evlatlarının, şehit ve gazilerin ahını almıştır. Alınan bu karar, devlet ve din düşmanı PKK terör örgütünün ve tüm ihanet noktalarının yapmış olduğu terör olaylarını meşru gösterir niteliktedir" dedi.