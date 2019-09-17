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Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 18:21 | Son Güncelleme

Iğdır Adliyesinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Oruç Aras ve Settar Aras isimli kardeşler, bugün öğle saatlerinde duruşma için Iğdır Adliyesine geldi. İki kardeş, adliye içerisinde emekli polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. İki kardeş yaralanırken, emekli polis memuru adliye polisi tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Settar Aras’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Oruç Aras ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oruç Aras’ın yakınları hastane önünde beklerken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır Adliyesi adliye polis

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