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Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü

19.01.2025 16:09
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Sakaraya'nın Sapanca ilçesinde emekli polis İ.D. (62), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi İsa Demir’i (53) tabancayla öldürdü.

Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Sapanca ilçesine Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi’nde meydana geldi. Emekli polis İ.D., ile kardeşi İsa Demir arasında arazi paylaşımı konusunda tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.D., beylik tabancası ile kardeşi İsa Demir'i vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsa Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İ.D., jandarma ekiplerine teslim oldu.

İsa Demir’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis Sakarya
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