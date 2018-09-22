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Emekli polis av tüfeğiyle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde emekli polis memuru Mehmet K.

Emekli polis av tüfeğiyle intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde emekli polis memuru Mehmet K. (58), av tüfeğiyle kendisini karnından vurarak intihar etti.
Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Süleyman Seba Caddesi 10 numaradaki 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. 5 yıl önce emekli olan polis memuru, 3 çocuk babası Mehmet K., evde yalnız başınayken av tüfeğini karnına dayayıp tetiği çekti. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mehmet K.'nin öldüğü belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Mehmet K.'nin cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Emekli polis av tüfeğiyle intihar ettiEmekli polis av tüfeğiyle intihar ettiEmekli polis av tüfeğiyle intihar etti

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