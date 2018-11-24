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Emekli polis, av tüfeğiyle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

BALIKESİR’İN Bandırma ilçesinde, emekli polis memuru Mehmet Ş.

Emekli polis, av tüfeğiyle intihar etti

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)- BALIKESİR’İN Bandırma ilçesinde, emekli polis memuru Mehmet Ş. (74) av tüfeğiyle yaşamına son verdi.
Olay, ilçenin Hacıyusuf Mahallesi’nde gece meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası emekli polis memuru Mehmet Ş., iddiaya göre, odasında av tüfeğiyle boynuna ateş etti. Ağır yaralanan emekli polis, silah sesi üzerine odaya giren eşi tarafından kanlar içinde bulundu. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, emekli polisin hayatını kaybettiğini belirledi. Uzun süredir anksiyete (kaygı) bozukluğu bulunduğu belirtilen Mehmet Ş.'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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