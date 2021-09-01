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Emekli polis dehşeti! Köpeğe mermi yağdırdı, 10 yaşındaki çocuğu vurdu

01.09.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te iddiaya göre emekli polis memuru S.Ç. sokakta kendisine havlayan "Zeyna" isimli köpeğe 5 el ateş etti. Seken mermilerden biri de 10 yaşındaki Ayşe Sağır'a isabet etti. Yaralanan Ayşe Sağır en yakın hastaneye giderek ayakta tedavi olurken, köpek de veterinerde tedavi edildi. Gözaltına alınan S.Ç.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz cuma akşamı Sapanbağları Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokaktan geçen emekli polis memuru S.Ç.'ye, "Zeyna" isimli sokak köpek havladı. S.Ç. de bunun üzerine silahını çıkararak köpeğe 5 el ateş etti. Bu sırada sokakta oyun oynayan çocuklar korkarak kaçtı. Seken mermilerden biri 10 yaşındaki Ayşe Sağır'ın koluna isabet etti. Yaralanan Ayşe Sağır en yakın hastaneye giderek ayakta tedavi olurken, yaralı köpek de Pendik'te veterinere götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köpeğin ve çocuğun yaralanmasına neden olduğu öne sürülen S.Ç.'yi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç.'nin mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

"ZEYNA ADAMA HAVLAYINCA, ADAM SIKTI"

Olay gününü anlatan Ayşe Sağır, "Koluma kurşun geldi. Biz burada arkadaşlarımızla oyun oynuyorduk. Zeyna'da bizimle geliyordu. Zeyna adama havlayınca, adam sıktı. Ben de kaçarken kurşun bana geldi. Burası kalabalıktı" dedi.

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"SİLAH SESİ İLE DIŞARI ÇIKTIĞIMDA ÇOCUĞUMUN VURULDUĞUNU DUYDUM"

Anne Münevver Sağır ise, "Silah sesi ile dışarı çıktığımda çocuğumun vurulduğunu duydum. Ama köpeğe açılan ateşten yorgun mermi isabet etmiş. Sonra hastaneye gittik. Yorgun mermi olduğunu öğrendik. Köpeğin vurulduğunu öğrendik. Köpek ise 3-4 saat süren bir ameliyat oldu. Burada park olduğu için çocukların içinde yaşandı olay. Köpek havlayınca o da yanındaki silahı çıkartıp ateş etmiş" ifadelerini kullandı.

"ZEYNA BİZİ KORUMAK İÇİN TANIMADIĞI KİŞİLERE HAVLIYOR"

Olay sırasında Ayşe Sağır'ın yanında bulunan arkadaşı Zehra Balçık da "Adam, Zeyna'dan korktuğu için Zeyna'ya vurmaya çalıştı. Seken kurşun Ayşe'ye geldi. O zaman bağırma sesleri duyunca torpil patladı sandık. Bizi korumak için tanımadığı kişilere havlıyor" şeklinde konuştu. Olayın yaşandığı sokakta yaşayan çocuklar da, "Zeyna ve Ayşe için adalet istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

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VETERİNER DARICI: EN KISA ZAMANDA TABURCU OLACAK

Köpeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Muhammet Darıcı, "Geldiğinde durumu kritik bir halde değildi. Bu bizim en güzel şanslarımızdan biri. Vücudunda özellikle göğüs ve boyun kısmında 5 adet kurşun giriş yarası vardı. Bunlardan en önemlisi boynunun altındaki ve göğüs kafesinin altındaki kısımdı. Kurşun girişi bölgeleri temizlendi. Enfeksiyona karşı önlem almak amaçlı. Direnler uygulandı. Yaralar sürekli direnlerle yıkanıyor. Antibiyotik tedavisi alıyor. Şuan keyfi gayet yerinde. Yaralarımız gayet temiz. Gayet güzel telore etti bu süreci. En kısa zamanda taburcu olacak ve sevdiklerinin yanına dönecek" diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Pendik
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